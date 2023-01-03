Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyeli muhaliflerle görüştü

03 Ocak 2023 Salı, 19:36

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyeli muhalifler ile görüştü.

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Mustafa ile görüştük. Suriye bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık. 2254 sayılı BMGK Kararı uyarınca Suriye muhalefetine ve halkına desteğimizi yineledik."

28 Aralık'ta Türkiye, Suriye ve Rusya Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanları Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmiş ve 11 yılın ardından ilk resmi üst düzey temas kurulmuştu.