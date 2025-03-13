Araştırma: Evlilik, erkeklerde obezite riskini üçe katlıyor

Yayınlanma: 13.03.2025 - 12:35

Güncelleme: 13.03.2025 - 12:35

Polonya’nın Varşova kentindeki Ulusal Kardiyoloji Enstitüsü araştırmacıları, yaş ortalaması 50 olan 2 bin 405 kişinin tıbbi ve sağlık verilerini analiz ederek evlilik ile kilo alımı arasındaki bağlantıyı inceledi.

Sonuçlar, bu yıl İspanya’nın Malaga kentinde düzenlenen Avrupa Obezite Kongresi'nde açıklandı.

Çalışmaya göre, evli erkeklerin obez olma olasılığı, evli olmayan erkeklere kıyasla 3,2 kat daha fazla çıktı. Ayrıca evlilik, erkeklerde aşırı kilolu olma olasılığını %62, kadınlarda ise %39 artırdı.

Ancak evlilik, kadınlarda obezite riskinde anlamlı bir değişiklik yaratmadı.

EVLİLİK, ERKEKLERDE DAHA FAZLA KALORİ ALIMINA YOL AÇIYOR

Araştırma sonuçları, 2024 yılında Çin’de yapılan bir çalışmanın bulgularıyla örtüşüyor.

Çin’deki çalışma, erkeklerin evlendikten sonraki ilk beş yıl boyunca daha fazla kalori tükettiğini ve daha az egzersiz yaptığını ortaya koymuştu. Bu durum, erkeklerde aşırı kilolu olma riskini %5,2, obez olma riskini ise %2,5 artırıyor.

Daha önce Bath Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada da evli erkeklerin, bekar meslektaşlarına göre ortalama 1,4 kg daha ağır olduğu belirlenmişti.

KADINLARDA OBEZİTEYİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER FARKLI

Araştırmaya göre, kadınların kilo alımını etkileyen farklı faktörler bulunuyor. Depresyon, kadınlarda obez olma riskini iki katına çıkarırken, yetersiz sağlık okuryazarlığı bu riski %43 oranında artırıyor.

Ayrıca küçük topluluklarda yaşayan kadınların obez olma olasılığı daha yüksek.

Ancak bu faktörler, erkeklerde obezite riskini artırmıyor. Bunun yerine, evlilik sonrası daha büyük porsiyonlarla beslenme, sosyal yemek alışkanlıkları ve fiziksel aktivitenin azalması erkeklerde kilo artışının başlıca nedenleri olarak gösteriliyor.

Obezite Sağlık İttifakı Direktörü Katharine Jenner, araştırmanın, obezitenin sadece kişisel tercihlerden değil, sosyal, psikolojik ve çevresel faktörlerin karmaşık bir birleşimi olduğunu hatırlattığını belirterek şunları söyledi:

"Evliliğin erkeklerde kilo artışına yol açmasının nedenleri arasında daha büyük porsiyonlar, sosyal yemek alışkanlıkları ve fiziksel aktivitedeki azalma yer alıyor. Kadınlar ise toplumsal baskılar nedeniyle vücut ağırlıkları konusunda daha bilinçli davranabiliyor. Sağlıklı seçimleri kolaylaştıracak politikalara ihtiyacımız var."

"EVLİLİK ÖNCESİ VE SONRASI BMI DEĞİŞİYOR"

Bath Üniversitesi öğretim görevlisi Joanna Syrda, araştırmanın 2017 yılında yaptığı çalışmayı doğruladığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Evlilik, erkeklerin BMI değerini artırırken, boşanmadan hemen önce ve sonra bu değer düşüş gösteriyor. Bunun temel sebepleri, bekar erkeklerin daha fit kalmak için daha fazla çaba göstermesi ve evlilik sonrası sosyal yükümlülüklerle birlikte daha düzenli ve zengin yiyecekler tüketmeleri olabilir."

Varşova’daki araştırma, evlilik ile obezite arasındaki bağlantıyı daha net ortaya koyarak, özellikle erkeklerin kilo artışına daha yatkın olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi gerektiğini vurgularken, evlilik sonrası yaşam tarzındaki değişikliklerin sağlık üzerindeki etkilerinin daha fazla araştırılması gerektiğini belirtiyor.