Türkiye obezitede Avrupa birincisi

Yayınlanma: 04.03.2025 - 13:06

Güncelleme: 04.03.2025 - 13:17

Dünya Sağlık Obezite Avrupa Raporu’na göre Türkiye’de fazla kilolu bireylerin oranı %66,8’e, obez bireylerin oranı ise %32,1’e ulaşarak Avrupa’nın en yüksek seviyesine çıktı. Uzmanlar, fast-food tüketiminin artışı, sağlıklı gıdalara erişimdeki ekonomik zorluklar, düşük gelir grubundaki yurttaşların işlenmiş ve sağlıksız gıdalara yönelmesi gibi faktörlerin obeziteyi tetiklediğine dikkat çekiyor. Ayrıca, şehirleşme ile birlikte fiziksel aktivite alanlarının azalması, düzensiz çalışma saatleri ve stresin de kilo alımını hızlandırdığı belirtiliyor.

Doç. Dr. Alihan Oral, Dünya Obezite Günü kapsamında yaptığı açıklamada, obezitenin birçok hastalığa neden olduğunu vurgulayarak, "Kilo almazsanız veya kilo verip sağlıklı bir yaşam tarzına adım atarsanız, hastalıkları hayatınızdan uzak tutma şansınız var. Kilo verin, sıhhat bulun." ifadelerini kullandı.

DAHUDER Obezite Çalışma Grubu tarafından 20 il ve 28 merkezde yapılan araştırma, 10 binden fazla obez bireyin sağlık verilerini analiz etti. Araştırma sonuçlarına göre, bu bireylerde diyabet görülme oranı %35, hipertansiyon %54, karaciğer yağlanması %75 ve hiperlipidemi oranı %79. Bu rakamlar, obezitenin sadece bireysel tercihlerle açıklanamayacağını gösteriyor.

Uzmanlar, obezitenin önüne geçmek için bireysel çözümler yerine sistematik sağlık politikalarının geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Avrupa ülkelerinde uygulanan sağlıklı beslenmeyi teşvik eden sübvansiyonlar, çocukluk çağında beslenme eğitimi, şehir planlamasında yürüyüş ve bisiklet yollarına daha fazla yer verilmesi gibi adımların Türkiye’de de hayata geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Öte yandan, Türkiye'de gıda enflasyonu rekor seviyelere ulaşırken, dar gelirlinin sağlıklı beslenme olanakları kısıtlanıyor. Birçok kişi, bütçesine uygun olduğu için şekerli, unlu ve işlenmiş gıdalara yönelmek zorunda kalıyor.