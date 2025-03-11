Uzmanı açıkladı: Obezite ömrünüzden 10-15 sene çalıyor!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 12:23

Güncelleme: 11.03.2025 - 12:23

Türkiye’nin obezite oranlarının Avrupa’daki en yüksek seviyelerden biri olduğunu vurgulayarak, obezitenin hızla arttığını ifade eden Prof. Dr. Fatih Sümer, obezitenin son yıllarda dünya genelinde büyük bir sağlık sorunu haline dönüştüğünü kaydetti.

Özellikle sanayi devrimi ile birlikte yaşam ve beslenme alışkanlıklarının köklü şekilde değiştiğini belirten Sümer, "Yaşamımızda eskiden yürüyerek yaptığımız işler artık araba veya asansörle yapılmakta. Fiziksel aktivitelerimiz azalırken, dijital cihazlarla geçirilen vakit arttı. Bu da enerji harcamasını düşürüp kilo alımına yol açtı. Obezite, vücut sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bir durum olarak karşımıza çıkıyor" dedi.





"OBEZİTE YALNIZ BAŞINA BİR HASTALIK DEĞİL"



Obezitenin yalnız başına bir hastalık olmadığını, aynı zamanda kalp damar hastalıkları, hipertansiyon gibi birçok ek hastalıklara da yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Sümer, "Vücut kitle indeksi 35’in üzerine çıkan bireyler için cerrahi tedavi seçenekleri gündeme gelmektedir. Cerrahi yöntemler, şu ana kadar diğer tedavi yöntemlerinden daha etkili sonuçlar vermektedir" ifadelerini kullandı.





Obezite tedavisine yönelik, yaşam ve beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesinin önemine de değinen Sümer, cerrahi müdahale gerektiren durumlarda hastaların uzman hekimlerden bilgi almasının büyük fayda sağladığını söyledi.

Prof. Dr. Fatih Sümer, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin obezite cerrahisi konusunda önemli bir hizmet sunduğunu belirterek, "Üniversitemiz, halkımıza ücretsiz obezite cerrahisi hizmeti sunuyor. Bu hizmet, birçok sağlık merkezinde ücretli olarak yapılan bir prosedürken, hastalarımız burada güvenli bir şekilde tedavi olabiliyorlar" diye konuştu.