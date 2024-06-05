Araştırma: Kadınlar, regl dönemlerinde daha iyi zihinsel çevikliğe sahip

Yayınlanma: 05.06.2024 - 12:27

Güncelleme: 05.06.2024 - 12:27

UCL Spor, Egzersiz ve Sağlık Enstitüsü (ISEH) tarafından yürütülen araştırma, kadınların regl döneminde sporda nasıl performans gösterdiklerine ilişkin mevcut hipotezlere meydan okuyarak, regl döneminde kadınların tepki sürelerinin, doğruluklarının ve detaylara dikkatlerinin arttığını ortaya koydu.

Neuropsychologia dergisinde yayınlanan çalışma, iki hafta arayla bir dizi bilişsel testi tamamlayan 241 katılımcıdan (96'sı erkek ve karşılaştırma amacıyla doğum kontrolü nedeniyle düzenli olarak adet görmeyen 47 kadın dahil) elde edilen verilerin analizini ve reaksiyon süresi ile hata verilerinin toplanmasını içeriyordu.

Katılımcılar ayrıca, ruh hallerini kaydedip semptomlarına ilişkin bir anket doldururken, katılımcıların testlere girdiklerinde döngülerinin hangi evresinde olduklarını tahmin etmek için regl takip uygulamaları kullanıldı. Testler tepki süreleri, dikkat, görsel bilgilerle ilişki kurma becerisi ve bir şeyin ne zaman olabileceğine dair beklentiyi kapsıyordu ve spor sırasındaki zihinsel süreçleri taklit edecek şekilde tasarlanmıştı.

Erkek ve kadın katılımcılar arasında tepki süreleri ve doğruluk açısından herhangi bir grup farkı bulunmadı, ancak düzenli olarak adet gören kadınların adet dönemlerinde, adet döngülerinin diğer aşamalarına kıyasla daha iyi performans gösterdikleri, daha hızlı tepki süreleri sergiledikleri ve daha az hata yaptıkları görüldü. Bu durum, katılımcıların regl dönemlerinde kendilerini daha kötü hissettiklerini bildirmelerine ve bunun performanslarını olumsuz etkilediğine inanmalarına rağmen gerçekleşti.

“REGL DÖNEMLERİNDE PERFORMANSLARI DAHA İYİ”

Çalışmanın başyazarı, UCL Cerrahi ve Girişimsel Bilimler Bölümü ve ISEH'den Dr. Flaminia Ronca, kadınların regl dönemlerinde daha iyi performans gösterdiklerini tespit etmenin “şaşırtıcı” olduğunu ve bunun kadın sporcuların performanslarının regl döngüleriyle ilişkili olarak değerlendirilme şeklini değiştirebileceğini söyledi.

Ronca, “Şaşırtıcı olan, katılımcıların regl dönemlerinde performanslarının daha iyi olmasıdır; bu da kadınların ve belki de daha genel olarak toplumun, ayın bu belirli zamanında yetenekleri hakkında varsaydıklarına meydan okumaktadır. Umarım bu çalışma antrenörler ve sporcular arasında algılar ve performans hakkında olumlu konuşmalara zemin hazırlar: nasıl hissettiğimiz her zaman nasıl performans gösterdiğimizi yansıtmaz” dedi.

UCL Cerrahi ve Girişimsel Bilimler ve ISEH'den çalışmanın yazarlarından Dr. Megan Lowery şunları söyledi:

“Kadınların yumurtlamadan hemen önce kendilerini hantal hissettiklerine dair pek çok anekdot var, örneğin bu bulgularımız da bunu destekliyor. Umudum, kadınların ay boyunca beyinlerinin ve vücutlarının nasıl değiştiğini anlamalarının, uyum sağlamalarına yardımcı olacağıdır. Bu alanda çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, bu bulgular kadınların bilişlerinin döngüleri sırasında farklı noktalarda atletik performanslarını nasıl etkilediğini anlamaya yönelik önemli bir ilk adımdır ve umarım antrenörler ve sporcular arasında performans ve refah konusunda olumlu konuşmaları kolaylaştıracaktır.”

UCL Bilişsel Sinirbilim Enstitüsü'nden çalışmanın kıdemli yazarlarından Prof Paul Burgess, çalışma fikrinin kadın futbolcular ve antrenörleriyle konuşarak ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bize sakatlıkların ve zamanlama sorunlarının adet döngüsünün belirli zamanlarında ortaya çıktığını söyledikleri oyun noktalarında beyne yapılan talepleri taklit etmeye çalışmak için ısmarlama bilişsel testler oluşturduk. Futbolcuların bize anlattıklarından da anlaşılacağı üzere, veriler, sporcu olsun ya da olmasın adet gören kadınların performanslarının döngünün belirli aşamalarında farklılık gösterme eğiliminde olduğunu ortaya koyuyordu. Bir sinirbilimci olarak, bu konuda daha fazla bilgiye sahip olmamamız beni hayrete düşürüyor ve çalışmamızın spor tıbbının bu hayati yönüne olan ilginin artmasına yardımcı olacağını umuyorum.”