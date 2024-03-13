Regl ağrısına iyi gelen 6 hareket: Krampları anında kesiyor...

Adet ağrısı ya da sancısı, kan damarlarının kasılmalarından dolayı ortaya çıkar. Bu ağrı kramp, mide ağrısı, bel ve bacak ağrısı olarak görülebilir. Peki krampları dahi anında kesen egzersizler nelerdir? İşte regl ağrısına iyi gelen 6 hareket...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 16:06
Regl ağrısına iyi gelen 6 hareket: Krampları anında kesiyor...
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Regl döneminde yapılacak son şeyler arasında egzersiz yapmak sıkça dile getirilen bir inanıştır, ancak bu aslında doğru değildir. Regl dönemi boyunca egzersiz yapmak, krampları ve şişkinliği hafifletmek için etkili bir yöntem olabilir ve regl sancılarınıza iyi gelebilir. Egzersiz, vücutta endorfin salgılanmasını sağlar ve bu da ağrıyı azaltabilir ve genel olarak ruh halini iyileştirebilir. Ayrıca, egzersiz yapmak, kasların gevşemesine ve kan dolaşımının artmasına yardımcı olabilir, bu da krampların ve şişkinliğin azalmasına katkıda bulunabilir. Peki krampları dahi anında kesen egzersizler nelerdir? İşte regl ağrısına iyi gelen 6 hareket...

1. Köprü Hareketi:

Sırt üstü yatarak kalçanızı bacaklarınızdan destek alarak yukarı kaldırın. Bu hareket, pelvik tabandaki ağırlığın alınmasına ve alt karın bölgesindeki ağrının azalmasına yardımcı olur. 8-10 kez tekrarlayın.

2. Yürüyüş:

Regl kramplarını hafifletmenin en kolay yollarından biri olan yürüyüş, stresi azaltmaya ve rahatlamanıza yardımcı olur. Düşük yoğunluklu kardiyovasküler egzersizler, regl dönemi semptomlarını hafifletmede etkilidir.

3. Bacağı Göğse Çekerek Esneme:

Sırt üstü yatarak bir bacağınızı uzatın, ardından diğer dizinizi göğsünüze doğru yavaşça çekin. Bu egzersiz, alt karın bölgesindeki krampları yatıştırmaya yardımcı olabilir. Her bacak için birkaç dakika boyunca tekrarlayın.

4. Yoga ve Pilates:

 Stresi azaltmanın yanı sıra regl dönemi semptomlarını hafifletmek için yoga ve pilates gibi mind-body egzersizleri oldukça etkilidir. Bu aktiviteler, kas gerginliğini azaltır ve iç huzurunuzu bulmanıza yardımcı olur.

5. Öne Doğru Esneme ve Ayakları Tutma:

Bacaklarınızı uzatarak oturun, ardından yavaşça öne doğru esneyin ve gövdenizi içeri çekin. Baş ağrısı ve ruh hali değişimlerinden şikayetçiyseniz, bu egzersiz size rahatlama sağlayabilir.

6. Hafif Ağırlıklar Kaldırma:

Hafif ağırlıklarla yapılan tekrarlayıcı hareketler, kaslarınızı güçlendirir ve esnek hale getirir. Bu da regl dönemi ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir.


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