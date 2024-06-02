Yayınlanma: 02.06.2024 - 13:57

Güncelleme: 02.06.2024 - 13:57

Regl döneminde egzersiz yapmanın faydalı olduğunu bilmek şaşırtıcı olabilir, ancak doğru egzersizlerle kramplarınızı hafifletebilir ve genel rahatlığınızı artırabilirsiniz. Hafif tempolu yürüyüşler, yoga veya hafif germe hareketleri, regl sancılarınızı azaltmanın ve şişkinliği hafifletmenin etkili yolları olabilir. Bu egzersizlerin rahatlatıcı etkileriyle kendinizi daha iyi hissedebilir ve regl döneminizin rahat geçmesine yardımcı olabilirsiniz. Peki, ağrılarınızın azalmasına yardımcı olacak egzersizler nelerdir? İşte regl sancılarına iyi gelen 6 hareket...

REGL SANCILARINA İYİ GELEN 6 HAREKET

1. Hafif ağırlıkları kaldırmak:

Hafif ağırlık kaldırmak, vücudunuzu rahatlatmanın ve ağrıları hafifletmenin etkili bir yoludur. Bu tür egzersizler, kaslarınızı çalıştırarak kan dolaşımını artırır ve vücudunuzdaki gerilimi azaltır. Tekrarlayan hareketler, kaslarınızı daha esnek ve güçlü hale getirir, böylece ağrıların yatışmasına ve rahatlamanıza yardımcı olur. Hafif ağırlıklarla yapılan egzersizler, özellikle regl dönemindeki sıkıntıları hafifletmek için idealdir. Ancak, ağrıları yatıştırmak için aşırıya kaçmadan ve kendinizi zorlamadan yapılmalıdır. Bu tür egzersizler, vücudunuzu güçlendirirken aynı zamanda rahatlamanıza da yardımcı olabilir.

2. Yürüyüş:

Yürüyüş, rahatsız edici regl kramplarını hafifletmenin en kolay yollarından biridir. Bu hafif, düşük yoğunluklu kardiyo aktivitesi, birçok kadının regl döneminde hissettiği stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Düzenli yürüyüş yapmak, kan dolaşımını artırır, vücutta endorfin salgılanmasını teşvik eder ve genel olarak ruh halini iyileştirir. Ayrıca, yavaş tempoda yapılan yürüyüşler, regl sancılarını hafifletmek için rahatlatıcı bir etki yaratabilir. Bu nedenle, regl döneminde düzenli yürüyüş yapmak, hem fiziksel hem de duygusal iyilik halinize katkıda bulunabilir.

3. Yoga ve pilates:

Yoga ve Pilates, stresi azaltmanın ve iç huzurunuzu bulmanıza yardımcı olmanın yanı sıra kramp, kas yorgunluğu ve ağrı gibi pek çok rahatsız edici regl dönemi semptomunu da azaltabilir. Bu aktiviteler, özellikle döneminizin başlamasından birkaç gün önce düzenli olarak yapıldığında daha etkili olabilir. Yoga ve Pilates, bedeninizi ve zihninizi dengelemeye yardımcı olan nefes teknikleri ve kas esnetme hareketleri içerir. Bu sayede regl dönemi boyunca daha rahat hissedebilirsiniz ve vücudunuzdaki gerginliği azaltabilirsiniz. Düzenli olarak yoga ve Pilates yapmak, regl dönemi semptomlarını yönetmede size yardımcı olabilir ve genel olarak daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenize katkıda bulunabilir.

4. Öne doğru esneyerek ayakları tutma:

Regl döneminiz boyunca baş ağrısı ve ruh hali değişimlerinden şikayetçiyseniz, bu basit egzersiz tam da size göre bir egzersiz olabilir. Bacaklarınızı uzatarak oturun ve birkaç derin nefes alın. Ardından yavaşça öne doğru eğilin, göbeğinizi içeri çekin ve bu pozisyonu birkaç dakika boyunca sakin bir şekilde tutun. Bu egzersiz, karın bölgesindeki kasları rahatlatırken, vücuttaki stresi azaltmaya ve zihni sakinleştirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, baş ağrısını hafifletebilir ve ruh halindeki değişimleri dengelemeye yardımcı olabilir. Düzenli olarak bu tür gevşeme egzersizlerini yapmak, regl dönemi boyunca daha rahat hissetmenize ve genel olarak daha iyi bir ruh haline sahip olmanıza yardımcı olabilir.

5. Köprü hareketi:

Sırt üstü yatarak kalçalarınızı bacaklarınızdan destek alarak yukarı kaldırmak, pelvik tabandaki ağırlığın azalmasına ve alt karın bölgesindeki ağrılı hislerin hafiflemesine yardımcı olabilir. Bu basit ve etkili egzersizi 8-10 kez tekrarlayarak regl dönemindeki rahatsızlıklarınızı azaltabilirsiniz. Bu hareket, regl sancılarını hafifletmek ve daha rahat hissetmek için uygulanabilecek pratik bir yöntemdir.

6. Bacağı göğse çekerek esnetme:

Bu egzersiz, alt karnınızdaki krampları yatıştırmaya yardımcı olabilir. Sırt üstü yatın ve bir bacağınızı uzatın. Ardından diğer dizinizi yavaşça göğsünüze doğru çekin, bu şekilde gerilimi hissedin. Bu duruşu birkaç dakika boyunca koruyun ve ardından diğer bacakla tekrarlayın. Bu egzersiz, pelvik bölgedeki kasları esneterek ve kan dolaşımını artırarak regl kramplarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, bedeninize hafif bir rahatlama sağlayarak regl dönemindeki rahatsızlığı azaltabilir.