Yaratıcı işler bizim, rutinler yapay zekaya!

28 Aralık 2024 Cumartesi

Yapay zeka bazı alanlarda işleri insanların elinden almaya çoktan başladı. Doğru verileri önüne koyup, nasıl bir üslupla yazması gerektiğini söylediğimizde ortaya çıkan metinler, yapay zekanın bizim mesleğimizi de elimizden alabilecek potansiyele sahip olduğunu gösteriyor! Ancak bazı meslekler var ki en azından yakın gelecekte yapay zekaya kaptırılacak gibi görünmüyor.

Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi, Doç. Dr. Dicle Yurdakul'a göre, yapay zeka, meslekler üzerinde ciddi bir erozyon yaratabilecek ve hatta bazı meslekler tamamen ortadan kalkabilecek.

Yapay zekanın temelde görevinin rutin işleri, yani tekrar eden ve standart prosedürlere bağlı görevleri üstlenmek olduğunu vurgulayan Doç. Yurdakul, montaj hatlarında insan gücünün yerini makinelerin aldığını, otomasyon arttıkça, daha karmaşık işleri de yapabilen yapay zekâ ve algoritma yüklü robotların, üretim sektöründe insan gücünü giderek azalttığını anlatıyor.

Benzer bir durum çağrı merkezlerinde de yaşanıyor; standart sorulara yanıt veren chatbotlar, müşteri temsilcilerinin işlerini üstleniyor.

İnsani dokunuş...

Veri girişi ve işlemeye yönelik işlerde de yapay zekânın hakimiyetini arttırdığına değinen Yurdakul, “Örneğin, bir muhasebeci veya finans çalışanının yerine veri analizi yapan algoritmalar, veri işlemesini hızlandırabiliyor. Bu durumda rutin işlerin dışında, yaratıcı alanlar insanların elinde kalacak gibi görünüyor, ancak bu da kesin bir tahmin değil. Üretken yapay zekâ da artık resim, şiir, video ve müzik gibi yaratıcı içerikler üretebiliyor” diyor.

Doç. Dr. Dicle Yurdakul’a göre, insani dokunuş gerektiren mesleklerin yapay zekâya devredilmesi zor. Liderlik, motivasyon, psikolojik danışmanlık gibi duygusal zekâ gerektiren ve birebir temas kurulan meslekler yapay zekânın alanına girmesi beklenmeyen alanlar. Sağlık sektöründe de benzer bir durumun söz konusu olduğunu kaydeden Yurdakul, hastabakıcı ve hemşire gibi mesleklerde empati ve duygu bağlamı ön planda olduğu için bu işlerin insanlar tarafından yapılmaya devam edeceği görüşünde. Doç. Yurdakul, “Yapay zekâya işinizle ilgili bir soru sorabilirsiniz. Size hangi kararın daha doğru olduğuna dair mantıklı bir açıklama verebilir ama liderlik etmek, motive etmek gibi yetenekleri yok. Dolayısıyla insan dokunuşu gerektiren işler, meslekler bizim elimizde kalmaya devam edecek” diyor

Doç. Dr. Dicle Yurdakul, birebir ilişki, kişisel müzakere gerektiren işlerin de şu anda yapay zekâya devredilemeyeceğini belirtiyor. Bir avukatın birebir, kişisel olarak müzakere etmesini gerektiren bir durumda algoritmayı kullanması şu an için mümkün değil.

Hangi meslekler elden gidecek?

Doç. Dr. Dicle Yurdakul'a göre yapay zeka önümüzdeki 5 ya da 10 yılda şu meslekleri elimizden alabilir:

“Otomasyona devredilebilen emek yoğun, fiziksel işler, rutin prosedürler üzerinden ilerleyen işler, veri girişi uzmanlığı, müşteri temsilciliği, çağrı merkezi, sorun çözüm merkezi.”