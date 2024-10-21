Araştırma: Müzik dinlemek, ameliyat sonrası iyileşmeyi hızlandırabilir

Yayınlanma: 21.10.2024 - 14:27

Güncelleme: 21.10.2024 - 14:27

Araştırmacılar, 3 bin 736 çalışmadan oluşan listeyi, ağrı ve anksiyete gibi hasta sonuçlarının yanı sıra kalp atış hızı ve opioid kullanımı ölçümlerine ilişkin verileri içeren 35 araştırma makalesine indirgedi.

Analiz sonucunda bilim insanları, ameliyattan sonra ister kulaklıkla ister hoparlörle olsun, müzik dinlemenin iyileşme sürecinde hastalar üzerinde “gözle görülür etkileri” olduğunu belirtiyor.

Müzik dinleyen hastalar, ameliyattan sonraki gün ağrı ve kaygı düzeylerinde önemli bir azalma olduğunu bildirmişlerdir.

Araştırmanın yazarlarından Shehzaib Raees, “Özellikle daha az acı çektiklerini söyleyemesek de, çalışmalar hastaların daha az acı çektiklerini algıladıklarını ortaya koydu” dedi.

Araştırmacılara göre, müzik dinlemeyenlere kıyasla morfin miktarının yarısından daha azını kullandılar. Müzik, müzik dinlemeyenlere kıyasla hastalarda kalp atış hızının dakikada yaklaşık 4,5 daha az atmasıyla ilişkilendirildi.

Bilim insanları, bir hastanın kalp atış hızını sağlıklı bir aralıkta tutmanın, oksijen ve besin maddelerinin vücutta iyi bir şekilde dolaşımını sağlayarak iyileşmeyi iyileştirmeye yardımcı olabileceğini söylüyor.

“AMELİYATTAN SONRA RAHATLATICI OLABİLİR”

California Northstate Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Eldo Frezza, “Müzik, uyanma aşamasından normale dönüşe geçişi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir ve bu geçişle ilgili stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Müziğin ameliyattan sonra insanlara farklı şekillerde yardımcı olabileceğini düşünüyoruz, çünkü müzik rahatlatıcı olabilir ve tanıdık bir yerdeymişsiniz gibi hissetmenizi sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, meditasyonla karşılaştırıldığında müzik dinlemenin daha pasif bir deneyim olduğunu ve bazı hastalara daha uygun olabileceğini söylüyor.

ACS Klinik Kongresi 2024'te sunulan araştırma sonuçları, müzik dinlerken kortizol seviyelerindeki azalmanın hastaların ağrılarını hafifletmede rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Bununla birlikte, henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş olan analizin, araştırmacıların çalışmadaki hastaların ne kadar süre müzik dinledikleri gibi değişkenleri kontrol edememeleri nedeniyle bazı dezavantajları da vardı.

Bilim insanları, ameliyat sonrası ortamda müzik kullanımını değerlendirecek bir pilot programın konuya daha fazla ışık tutabileceğini umuyor.