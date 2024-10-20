Oto müzik sistemine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde durdurulan otomobilin müzik sistemi içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçilirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekibi, ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bagaj kısmındaki oto müzik sistemi içerisine gizlenmiş şekilde 18,85 sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ü. ile A.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: #adıyaman #uyuşturucu #otomobil
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