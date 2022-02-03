Hedefe konulmuştu: Yapımcı Fatih Aksoy ‘Maske Kimsin Sen?’ için verilen kararı açıkladı

03 Şubat 2022 Perşembe, 16:30

Yapımcılığını Medyapım'ın, sunuculuğunu Tansel Öngel'in üstlendiği, jüri koltuğuna Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ile Doğu Demirkol'un oturduğu Maske Kimsin Sen? yarışması aralık ayında Fox TV'de yayına başlamıştı.

Ünlü isimlerin, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de yarışmacıların kim olduklarını bulmaya çalıştığı 'Maske Kimsin Sen'isimli yarışma pagan sembollerine yer verildiği öne sürülerek tartışma konusu olmuştu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta, program hakkında inceleme başlatılacağını söylemişti.

Tartışmalar sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Basın ve Yayın Faaliyetleri” başlıklı bir genelge yayımladı. Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarına karşı adım atılacağı ifade edilmiş ve bunlardan birisi de 'Maske Kimsin Sen' olarak gösterilmişti.

Söz konusu genelgenin Maske Kimsin Sen programını işaret ettiği iddiaları sonrası programın final yapacağı öne sürüldü.

"BİR SEZON GİTSİN DİYE YAPMIŞTIK"

Maske Kimsin Sen programı yapımcısı ve Medyapım'ın sahibi Fatih Aksoy iddialara ilişkin Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Programın final yapma nedeninin reytinglerden kaynaklandığını söyleyen Aksoy, "Maske Kimsen Sen yarışması dünyanın çeşitli ülkelerinde aralarında Müslüman ülkelerinde olduğu 50 ülkede yayınlanmış bir programdır. Bizim yaptığımız şey, dünyanın 50 ülkesinde yayınlanmış bir formatı alıp burada yayınlamaktı. Ocak döneminde başlasın, bir sezon gitsin diye bu işi yaptık ama 2,50 reyting alınca kanalla konuştuk ve reytinglerden dolayı sonlandırmaya karar verdik. 2,50 reyting alan iş benim yaptığım bir iş ama normal şartlar altında bu program majör kanallarda 'prime time'da yayınlanamaz. O kanal o gece zarar eder. Hiçbir kanalda 2,50 reytingli bir şey bulamazsınız. Ne FOX TV'de ne de başka bir kanalda 2,50 reyting alırsanız o dizi ya da program yayınına son verilir bu da sektördeki herkesin bildiği bir şeydir" dedi.

"9. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAĞIZ"

Genelgeye ilişkin konuşan Aksoy, "Açıkçası bu kararname bir yakıştırma.Bu karar bizimle ilgili mi bilmiyorum, bir tek bizimle ilgili olduğunu da düşünmüyorum. Bizim yayınlarımıza son verme gerekçemiz aldığımız 2,50 reyting almamız. Genelge yayınlandıktan sonra bu hadise oldu, genelge yayınlanmasaydı da bu karar verilecekti. Bunun dışında bir şey yok. Öyle bir rastlantı olmuştur. Bir şey yapıyorsanız her türlü eleştiri yapılabilir, buna kimse bir şey diyemez. Biz cumartesi gecesi programı yayınladık bu konuda kanal bize herhangi bir baskı yapmadı. İlk yayından itibaren her türlü eleştiri yapıldı ama televizyon kanalı bu programın arkasında durdu. Kötü bir program değildi ama Türkiye'de sert rekabete dayanamadı. 9. bölümde final yapacağız. Biraz erken final yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"ÖKÜZÜN ALTINDA BUZAĞI ARAMAK OLARAK GÖRÜYORUM"

RTÜK'ün herhangi bir yaptırımda bulunmadığını belirten Aksoy, "Bununla ilgili RTÜK'ten televizyon kanalına ya da bize gelmiş herhangi bir şey yok. RTÜK bu meseleyi incelemişler ve ceza vermeye gerektirecek bir şey bulamamışlar herhalde. Gerçekten de yok. Müslüman ülkeler de dahil dünyanın birçok ülkesinde bu figürlerin kullanıldığı programlar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Daha şeytani şeyler aramak öküz altında buzağı aramak olarak görüyorum" dedi.



"BİZİMKİ KADAR SERT BİR REKABET YOK"

Eleştirilerin programın reytinglerin etkileyip etkilemediğine ilişkin de konuşan Aksoy, şöyle konuştu;

"Ben bunların işe yaradığını çok görmedim. Sosyal medyayla televizyon izleyicisinin birbirleriyle bağı da yok mesela 2.50 reyting alan bölümümüz de o gece Twitter'da TT olmuştu. Bugüne kadar bizim çeşitli dizilerimizle ilgili de böyle kampanyalar yapıldı. Bunların herhangi bir etkisi olduğu görülmedi. Bu iş dünyanın çeşitli ülkelerinde başarılı oluyor ama dünyanın hiçbir ülkesinde bizimki kadar sert bir rekabet olmuyor. Her gün 6-7 tane dizi var ve bu diziler iyi diziler. Televizyon programlarının o diziler karşısında şansı olmuyor."