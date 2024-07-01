Uzmanlar tek tek sıraladı: Sperm kalitesini artırıyor

Yayınlanma: 01.07.2024 - 11:01

Güncelleme: 01.07.2024 - 11:01

Sperm kalitesini artırmak için sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemek büyük önem taşır. Uzmanların önerdiği bu adımları hayatınıza dahil ederek, üreme sağlığınızı iyileştirebilir ve genel yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam tarzı, yalnızca sperm kalitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda genel sağlık ve mutluluğunuzu da destekler.

1. Sığır eti

Sığır eti, sağlıklı sperm sayısını ve hareketliliğini destekleyebilen gıdalardan biridir. Sperm hareketliliği, gelişimi ve genel sperm sağlığı için çinko, selenyum, B12 vitamini, karnitin ve birçok önemli besin maddeleri ile doludur.

2. Ciğer

Ciğer, erkeklerde üremeyi destekleyen A ve B12 vitaminleri, folik asit ve Koenzim Q10 gibi farklı bileşenler açısından zengindir. Koenzim Q10 sperm sayısı ve hareketliliğinin iyileştirilmesine yardımcı olur.

3. Somon ve sardalya

Somon ve sardalya, kan basıncını düşüren, atardamarlarda plak oluşumunu azaltan ve sağlığa çok sayıda fayda sağlayan omega 3 yağ asitleri ile yüklüdür. Omega 3 sperm sayısını artırır. Daha fazla somon ve sardalya tüketmek sperm hareketliliğini iyileştirmeye ve sperm sayısını artırmaya yardımcı olabilir. Bu balıklar ayrıca önemli miktarda B12 vitamini, arjinin ve aspartik asit içerir. Bu besinler de sperm sayısını ve hareketliliğini artırmaya yardımcı olur.

4. İstiridye

Çinko sperm sayısını artıran en önemli besin kaynaklarındandır. İstiridyeler de çinko açısından oldukça zengindir. Bu deniz ürünü aynı zamanda mükemmel bir B12 vitamini, D vitamini ve selenyum kaynağıdır. Bu bileşenlerden dolayı da istiridye sperm sayısını ve hareketliliğini artıran en önemli gıdalardan biri olarak öne çıkıyor.

5. Domates

Domates iyi bir C vitamini kaynağıdır, ancak aynı zamanda önemli miktarda likopen de içerir. Birçok meyveye kırmızı rengini veren likopendir. Bu besinin erkek üremesi üzerinde olumlu etkisi olan güçlü bir antioksidan kaynağı olduğu bilinmektedir.