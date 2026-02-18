Araştırma: Yatak odası sıcaklığı kalp sağlığını etkiliyor

Gece yatak odasının sıcaklığı, özellikle 65 yaş üzerindeki bireylerde kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Avustralya’da yapılan yeni bir araştırma, 24 derecenin üzerindeki gece sıcaklıklarının kalbin toparlanma kapasitesini belirgin biçimde azalttığını ortaya koydu.

Çalışma, Queensland’daki Griffith University araştırmacıları tarafından yürütüldü.

Araştırmanın başyazarı Dr. Fergus O’Connor, sıcaklığın kalp-damar sistemi üzerinde ek yük oluşturduğunu belirtti.

Vücut ısıya maruz kaldığında kanı cilt yüzeyine yönlendirerek serinlemeye çalışıyor. Bu süreçte kalp daha yoğun ve daha uzun süre çalışıyor.

O’Connor’a göre kalbin bu şekilde zorlanması, bir önceki günün sıcaklık stresinden toparlanma kapasitesini sınırlandırıyor.

24 DERECE EŞİK KABUL EDİLDİ

Araştırmada, yaş ortalaması 72 olan 47 yetişkin bir yaz boyunca takip edildi. Katılımcılar günlük yaşamlarını sürdürürken, gece 21.00–07.00 saatleri arasında kalp atış hızları giyilebilir cihazlarla izlendi.

Yatak odalarına yerleştirilen sensörlerle 14 binden fazla saatlik gece verisi toplandı.

Elde edilen bulgulara göre:

24–26 derece arasında kalbin toparlanmasında klinik açıdan anlamlı düşüş riski yüzde 40 arttı.

26–28 derece arasında risk iki katına çıktı.

28 derecenin üzerinde ise risk, serin odalara kıyasla yaklaşık üç katına yükseldi.

Araştırmacılar, 65 yaş üzerindekiler için gece yatak odası sıcaklığının 24 derece civarında tutulmasının kalp üzerindeki stres yanıtlarını azaltabileceğini belirtti.

KESİN NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ YOK

Uzmanlar, çalışmanın gözlemsel nitelikte olduğunu ve sıcaklığın tek başına neden olduğunu kesin biçimde kanıtlamadığını vurguladı.

Ayrıca araştırma yalnızca Avustralya’daki yaşlı nüfusu kapsadığı için farklı coğrafyalara doğrudan genelleme yapılamayacağı ifade edildi. Bulgular, BMC Medicine dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar, gündüz iç mekân sıcaklıklarına ilişkin rehberler bulunduğunu ancak gece koşulları için benzer net önerilerin eksik olduğuna dikkat çekiyor.