Arjantin Devlet Başkanı Milei: 'Dünyanın en siyonist başkanıyım'

13.03.2026 11:44:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ABD'de yaptığı konuşmada, "dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyduğunu" söyledi.

Arjantin'in sağcı lideri Javier Milei, ABD'de yaptığı konuşmada İsrail’e ve Yahudi halkına verdiği desteğini bir kez daha dile getirdi. 

Arjantin’in "tarihin doğru tarafında durduğunu" savunan Milei, "Birçok analist bunun petrol için verilen bir mücadele olduğunu düşünüyor ancak bu argüman kavramsal olarak zayıf ve hatalı. Asıl mesele tamamen jeopolitiktir. Bunun bir boyutu da uluslararası terörizmdir" diye konuştu.

Trump’a övgülerde bulunan Milei, "Dünya, Trump’a isabet etmeyen o kurşun sayesinde adeta bir santimetre farkla kurtuldu. Bu inanılmaz. Trump’ın kararı ve cesareti olmasaydı, İran yalnızca Orta Doğu için değil, tüm dünya için risk oluşturacak bir askeri güç elde ederdi" yorumunda bulundu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına "tam destek" verdiğini söyleyen Milei, "İran bizim düşmanımızdır, kazanacağız. Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

Arjantin Devlet Başkanı Milei, İsrail’e destek kapsamında ülkesinin 2026’da Kudüs’te büyükelçilik açacağını duyurmuştu.

İlgili Konular: #Arjantin #javier milei

