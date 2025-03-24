İsrailli bakanın siyonizm karşıtı dansı, ülkeyi karıştırdı

Yayınlanma: 24.03.2025 - 13:24

Güncelleme: 24.03.2025 - 13:24

İsrail'de İnşaat ve İskan Bakanı Yitzchak Goldknopf’un, Siyonizm karşıtı bir şarkıyla dans ettiği görüntüler kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Videonun ortaya çıkmasının ardından hem koalisyon hem de muhalefet kanadından bakanın görevden alınması yönünde çağrılar geldi.

Goldknopf, bir Haredi (ultra-Ortodoks) liderin yeğeninin düğününde kaydedilen görüntülerde, gençlerden oluşan bir grubun ortasında dans ederken görülüyor.

Eşlik ettiği şarkının sözlerinde “kafirlerin hükümetine inanmadıkları” ve “askere gitmeyecekleri” gibi ifadeler yer alırken, şarkının Neturei Karta adlı Siyonizm karşıtı bir mezhebin marşına dayandığı belirtildi.

Söz konusu şarkıda yer alan “Öleceğiz ve askere gitmeyeceğiz” ifadesi ise kamuoyunda en çok tartışma yaratan bölüm oldu. Şarkı, son dönemde ultra-Ortodoks çevrelerde popüler hale gelmiş durumda.

SİYASİ TEPKİLER BÜYÜYOR

Görüntülerin yayılması üzerine muhalefet lideri Yair Lapid, “İsrail Devleti’ne karşı dans eden bir bakanın derhal görevden alınması gerekirdi” dedi.

Başbakan Binyamin Netanyahu’yu “kaçınma ve reddetme başbakanı” olmakla suçlayan Lapid, olayın ciddiyetine dikkat çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ise daha sert bir açıklama yaparak, “Bu derin devlet değil, hükümet içinden gelen bir yıkımdır. Goldknopf’a verilecek tek yanıt işten çıkarma mektubu ve askere alma emridir” ifadelerini kullandı.

KOALİSYONDAN DA TEPKİ GECİKMEDİ

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, olayın “utanç ve rezalet” olduğunu belirterek, “Goldknopf’un devletimize ve IDF askerlerine yönelik küçümseyici tavrını kabul edemeyiz” dedi.

Aliyah ve Entegrasyon Bakanı Ofir Sofer de Goldknopf’un “bakanlığa uygun olmadığını” savundu.

GOLDKNOPF'TAN TEPKİLERE YANIT

Tepkilerin büyümesi üzerine Bakan Goldknopf yazılı bir açıklama yayınladı.

Şarkının içeriğinden rahatsız olduğunu ancak “damadı ve ailesini kırmamak için töreni terk etmediğini” belirtti.

“Bu şarkıyı reddediyor ve kınıyorum” diyen Goldknopf, kendisini eleştirenleri de “çatışma çıkarmakla” suçladı.

Tepkilerin dinmemesi üzerine daha güçlü bir özür yayınlayan bakan, “Görüntüler birçok kişiyi üzdü. O an müzik ve dansın doruk noktasında sınır koyamadım. Askerlerimizin başarısı için dua eden biri olarak herkesten af diliyorum” dedi.

NETANYAHU: “BU ŞARKILARA YER YOK”

Başbakan Netanyahu da bakanın açıklamasına destek verirken, “Goldknopf’un şarkıyı reddetmesi yerinde olmuştur. Bu şarkıların İsrail’de yeri yoktur. Dış tehditlere karşı içeride birlik olma zamanıdır” ifadelerini kullandı.

Olay, Haredi toplulukların askerlik muafiyeti konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.