Arjantin lideri Milei'den Almanya çıkışı: 20 yıl içinde benzeyebilirdi

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, "Kongre'ye gönderdiğimiz reformlar kabul edilseydi Arjantin, 20 yıl içinde Almanya'ya benzeyebilirdi" dedi.

AA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 08:35
Arjantin lideri Milei'den Almanya çıkışı: 20 yıl içinde benzeyebilirdi
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ABD ziyareti kapsamında, özel bir dergiye konuşan Milei, ülkesinin Batı'nın değerlerini benimsemesini ve bu yönde gelişmesini umduğunu belirtti.

Göreve ilk geldikleri ayda Kongre'ye çok sayıda reform paketi sunduklarını hatırlatan Milei, "Aslında ilk ayda Kongre'ye gönderdiğimiz reformlar kabul edilseydi Arjantin, 20 yıl içinde Almanya'ya benzeyebilirdi. Yani Arjantin, bir anda 90 sıra sıçrama yapabilirdi" ifadelerini kullandı.

Milei, ülkesinin popülaritesinin son yıllarda hızla arttığını vurgulayarak, "Kültürel mücadelenin sonuç verdiği kanaatindeyim. Arjantinliler, olgunlaşmaya karar verdi ve yumruklarını masaya daha sert vuruyor, neticede bir şeylerin değişmesine yardımcı oluyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Florida'da Amerika Kıtası Kalkınma Bankası (IDB) Başkanı Ilan Goldfajn ile bir araya gelen Milei, daha sonra Teksas'a geçerek iş insanı Elon Musk ile görüşmüştü.


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