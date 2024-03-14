Arjantin Süper Kupası'nda şampiyon River Plate!
Arjantin Süper Kupa karşılaşmasında River Plate, Estudiantes'i 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Arjantin Süper Kupası'nda Estudiantes'i 2-1 mağlup eden River Plate şampiyon oldu.
Arjantin Premier Ligi'nin son şampiyonu River Plate ile Arjantin Kupası'nın kazananı Estudiantes, Cordoba kentindeki Mario Alberto Kempes Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Estudiantes, Javier Correa'nın 3. dakikada attığı golle öne geçti. River Plate, 80. dakikada Zaid Romero'nun kendi kalesine ve 90+2. dakikada Rodrigo Aliendro'nun attığı gollerle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.
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