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Arjantin’de kadınlar, doğum kontrol hapları için reçeteye ihtiyaç duymayacak

Katolik Hristiyanların çoğunlukta olduğu Güney Amerika ülkesi Arjantin’de, kadınların doğum kontrol haplarına reçetesiz bir şekilde ulaşabilecek.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 01.06.2023 - 12:37
Arjantin’de kadınlar, doğum kontrol hapları için reçeteye ihtiyaç duymayacak
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Hükümet, ertesi gün haplarına erişiminin daha kolay hale getirildiğini söyledi. Hükümetin adımı feminist örgütler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Sağlık Bakanlığı, bununla birlikte istenmeyen gebeliklerin önüne geçmeyi hedefliyor.

Reuters haber ajansına konuşan Sağlık Bakanlığı Cinsel ve Üreme Sağlığı Direktörü Valeria Isla, erişimin önündeki önemli bir engelin kaldırıldığını söyledi.

Isla, insanların acil bir durum meydana gelmeden önce bu doğum kontrol yöntemine sahip olabileceklerini belirtti.

Feminist grup Juntas y a la Izquierda'nın lideri Vanessa Gagliardi, resmi verilere göre her 10 ergen gebeliğinden 7’sinin plansız gerçekleştiği ülkede, ertesi günü hapı almadaki güçlüklerin ortadan kalkacağını ifade etti.

Kürtaj karşıtı DerguiXlaVida isimli grup ise hükümetin bu adımını endişe verici olarak nitelendirdi.

Grup, atılan adımla hükümetin "gebeliği önleme ve cinsel eğitimdeki başarısızlığının” ortaya çıktığını savundu.

Ülkede, kilisenin karşı çıkmasına karşın 2020’de 14 haftaya kadar kürtaj da yasalaştı.

Bunun öncesinde gebeliğin sonlandırılmasına, ancak tecavüz vakalarında veya annenin sağlığı risk altındaysa izin veriliyordu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, korunmasız cinsel ilişkiden sonraki 120 saat içinde alınan ve genellikle “ertesi gün hapı” olarak bilinen acil doğum kontrol hapları, yumurtanın döllenmesini engelleyerek hamileliği önlüyor.


BBC Türkçe
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