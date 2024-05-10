Arjantin'de sendikalar genel greve gitti

Arjantin'de sendikalar, Devlet Başkanı Javier Milei'nin ekonomi politikalarını protesto etmek için 24 saatliğine genel greve gitti.

AA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 08:37
Arjantin'de sendikalar genel greve gitti
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Başını Genel İş Konfederasyonunun (CGT) çektiği genel greve otobüs, tren, metro, hava yolu, eğitim ve bankacılık sektörüne bağlı sendikalar katıldı.

Grev nedeniyle başta başkent Buenos Aires olmak üzere birçok kentte caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.

CGT Genel Sekreteri Hector Daer, açıklamasında, grevin hükümete "güçlü" bir uyarı olduğunu belirterek, "Hükümetin bunu dikkate alması gerekiyor. Hükümet, uyum politikalarını yeniden gözden geçirmeli ve vatandaşları daha da zora sokacak aşırılıklardan kaçınmalı" ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Milei ise sosyal medya hesabındaki açıklamasında, uyum politikaları ve yapısal ekonomik reformların Arjantin için gerekli olduğunu dile getirerek, "genel greve" karşı olduğunu söyledi.

Ekonomi Bakanı Luis Caputo da X'teki paylaşımında, genel greve giden sendikaları eleştirerek, "İnsanlar, artık gözlerini açtı ve bu felaketin ancak çaba ve fedakarlıkla aşılacağını biliyorlar. Sendikalar, hayatın gerçeklerinden her geçen gün uzaklaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Arjantin'de enflasyonun yüzde 288'e çıkmasının ardından sıklıkla meydanlara inen farklı sektörlerden binlerce kişi, ücretlerinde artış talep ediyor.


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