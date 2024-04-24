Arjantinli efsane Carlos Tevez hastaneye kaldırıldı!
Manchester City, Manchester United, Juventus ve Boca Juniors formaları giyen Arjantinli eski futbolcu Carlos Tevez'in hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Eski Arjantinli futbolcu Carlos Tevez, göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE KONTROL ALTINDA
Teknik direktörlüğünü yaptığı Arjantin ekibi Independiente'den yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Tevez'in tedavisi tamamlanana kadar hastanede kontrol altında tutulacağı kaydedildi.
Kariyerinde Manchester City, Manchester United ve Juventus ile şampiyonluklar yaşayan Tevez, geçen yaz Independiente'nin başına geçmişti.
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