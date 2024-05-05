Arjantinli futbol efsanesi Menotti, hayatını kaybetti

Yayınlanma: 05.05.2024 - 22:28

Güncelleme: 05.05.2024 - 22:39

Arjantinli futbol efsanesi Cesar Luis Menotti, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Menotti kariyeri boyunca; 1977-78 sezonunda Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası, 1978-79 sezonunda Arjantin U20 Milli Takımı ile U20 Dünya Kupası, 1982-83 sezonunda Barcelona ile İspanya Kupası ve 1983-84 sezonunda yine Barcelona ile İspanya Süper Kupası'nı kazanmayı başarmıştı.