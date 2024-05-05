Arjantinli futbol efsanesi Menotti, hayatını kaybetti

Arjantin Milli Takımı ile 1978 Dünya Kupası'nı kazanan, Barcelona, Atletico Madrid, Boca Juniors, River Plate, Sampdoria gibi kulüpleri çalıştıran Cesar Luis Menotti, 85 yaşında hayata veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 22:28
Arjantinli futbol efsanesi Menotti, hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Arjantinli futbol efsanesi Cesar Luis Menotti, 85 yaşında hayatını kaybetti. 

Menotti kariyeri boyunca; 1977-78 sezonunda Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası, 1978-79 sezonunda Arjantin U20 Milli Takımı ile U20 Dünya Kupası, 1982-83 sezonunda Barcelona ile İspanya Kupası ve 1983-84 sezonunda yine Barcelona ile İspanya Süper Kupası'nı kazanmayı başarmıştı.


Cesar Luis Menotti haberleri Arjantin haberleri hayatını kaybetti haberleri

İlgili Haberler

Arjantinli efsane Carlos Tevez hastaneye kaldırıldı!

Arjantinli efsane Carlos Tevez hastaneye kaldırıldı!
Arjantin Milli Takımı'na Lionel Messi şoku!

Arjantin Milli Takımı'na Lionel Messi şoku!
Arjantinli futbolcu nöbet geçirdi, karşılaşma ertelendi!

Arjantinli futbolcu nöbet geçirdi, karşılaşma ertelendi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler: 'İyi ki de gitmişim'

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler: 'İyi ki de gitmişim'
Galatasaray, Sivasspor’u 6 golle geçti! Puan rekoru kırdı!

Galatasaray, Sivasspor’u 6 golle geçti! Puan rekoru kırdı!
Şanlıurfa'da hasat başladı: Dekarda 6 ton ürün alınıyor

Şanlıurfa'da hasat başladı: Dekarda 6 ton ürün alınıyor
Evde serum taktıranlar dikkat! ‘Ölümle burun buruna kalabilirsiniz, ölebilirsiniz’

Evde serum taktıranlar dikkat! ‘Ölümle burun buruna kalabilirsiniz, ölebilirsiniz’
Süper Lig ekibinin başkanı açıkladı: İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonundaki tek uygulama!

Süper Lig ekibinin başkanı açıkladı: İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonundaki tek uygulama!
Aşkta hızlı başlayanlar: İşte en hızlı aşık olan 4 burç…

Aşkta hızlı başlayanlar: İşte en hızlı aşık olan 4 burç…
Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Apo'su' Ahmet Mümtaz Taylan'dan dikkat çeken gönderme

Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Apo'su' Ahmet Mümtaz Taylan'dan dikkat çeken gönderme
TFF’den seçim tarihi için yeni açıklama!

TFF’den seçim tarihi için yeni açıklama!