Arjantin'de Estudiantes'in 14 yıllık hasreti sona erdi!

Yayınlanma: 06.05.2024 - 10:15

Güncelleme: 06.05.2024 - 10:15

Arjantin Premier Ligi 1. Etap Finali'nde Velez ile Estudiantes karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Estudiantes 14'te Eros Nazareno Mancuso ile öne geçti. Velez bu gole 63'te Alejo Sarco ile cevap verdi.

İKİ TAKIM 10 KİŞİ KALDI

Velez'de Damian Ariel Fernandez 59'da, Estudiantes'te ise Gaston Benedetti Taffarel 70'te kırmızı kart gördü.

Normal süredeki 1-1'lik eşitlik sonrası maç uzatmaya gitti. Uzatmada da gol sesi çıkmadı. Penaltılarda Velez Sarsfield'a karşı 4-3 üstünlük kuran Estudiantes, Arjantin Copa de la Liga Profesional 2024 Şampiyonu oldu ve Arjantin'de 14 yıl sonra mutlu sona ulaştı.

Estudiantes forması giyen Jose Sosa, Velez maçına ilk 11'de başladı ve 46 dakika sahada kaldı.