'Çılgın' Milei'nin ilk sınavı: Arjantinliler sokaklara döküldü

Yayınlanma: 21.12.2023 - 18:07

Güncelleme: 21.12.2023 - 18:07

“Çılgın”, "deli" ve "aslan" lakapları ile anılan Arjantin'in aşırı sağcı yeni Cumhurbaşkanı Javier Milei ve hükümetinin “ekonomide şok tedavi” politikalarına karşı protesto düzenlendi.

19-20 Aralık ayaklanmasının 22’nci yıl dönümünde Buenos Aires sokakları yeniden protestolara sahne oldu.

Söz konusu protestolar, ülkenin yerel para birimi pesoyu dolar karşısında yaklaşık yüzde 54 oranında devalüe etmesi ve bazı bakanlıkların kapatılacağının duyurulmasının ardından geldi.

Yeni kabinenin ekonomi bakanı olan Luis Caputo’nun devalüe kararını açıklamasının ardından 366 peso olan bir dolar, 800 pesonun üstüne çıkarıldı.

El Pais'te yer alan habere göre bir protestocu, "Eğitime para, IMF'ye değil" yazan pankartı taşıdı.

Bir grup protestocu ise Arjantin Meclis binası önünde toplandı.