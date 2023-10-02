Arjantinli Cumhurbaşkanı adayı: Dünya'nın en büyük gecekondu ülkesine dönüşebiliriz

Yayınlanma: 02.10.2023 - 14:28

Güncelleme: 02.10.2023 - 14:28

Arjantin'de Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Javier Milei, 22 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milei, Arjantin'in mevcut ekonomi politikalarını sürdürmesi halinde "bir gecekondu ülkesine dönüşme" riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Milei, "Arjantin, siyasi kastın hataları yüzünden düşüşte. Eğer (mevcut ekonomi politikasını) sürdürürsek, 50 yıl içinde dünyanın en büyük gecekondu mahallelerine dönüşeceğiz" dedi.

"Arjantin yirminci yüzyıla dünyanın en zengin ülkesi olarak girdi. Bugün yüzde 40'ın üzerinde yoksulluk, yüzde 10 yoksulluk, kontrolsüz enflasyon var ve Arjantin tarihindeki en kötü krizin eşiğindeyiz" diyen Milei, önerisinin, "kamu harcamalarında önemli bir azalma, daha düşük vergiler, özelleştirme ve Merkez Bankası'nın kapatılmasından oluşan bir devlet reformu gerçekleştirmek" olduğunu hatırlattı.

Milei, "Bu önlemlerle Arjantin, 15 yıl içinde İtalya ya da Fransa gibi bir yaşam standardına ulaşabilir. Eğer bana 20 yıl verirseniz Almanya'daki gibi, 35 yıl verirseniz de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi bir yaşam standardına ulaşabilir" diye konuştu.