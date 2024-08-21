Arkeologlar, 13 bin yıllık mastodon kafatasını ortaya çıkardı

Yayınlanma: 21.08.2024 - 10:44

Güncelleme: 21.08.2024 - 10:44

Iowa Üniversitesi yetkilileri, binlerce yıllık olduğu tahmin edilen bir mastodon kafatasının geçtiğimiz günlerde Iowa'nın güneyindeki Wayne County'de bulunduğunu duyurdu.

Yetkililer, keşfin Hawkeye Eyaletinde bilimsel olarak kazılan ilk iyi korunmuş mastodon kafatası olduğunu belirttiler.

Ulusal Park Servisi'ne göre, omuz hizasında yaklaşık 3 metre boyunda olan ve yukarı doğru kıvrılan dişlere sahip mastodonlar, uzak kuzenleri mamut ve fillere çok benzeyen eski bir türdür.

Iowa Üniversitesi yetkilileri, hayvanların Kuzey Amerika'da yaklaşık 3,5 milyon yıl öncesinden 10 bin 500 yıl öncesine kadar yaşadığını söyledi.

Kafatasının radyokarbon tarihlemesi, yaklaşık 13 bin 600 yaşında olduğunu ortaya koydu. UI yetkilileri, bu tarihin bölgenin insan işgaliyle örtüşmesi nedeniyle önemine dikkat çekti.

Iowa Üniversitesi Eyalet Arkeologları Ofisi direktörü ve eyalet arkeoloğu John Doershuk, “İnsanların bu yaratıkla etkileşimine dair kanıtlar bulmayı umuyoruz, belki de hayvanı öldürmek ve ilk kasaplığı yapmak için kullanılan mermi uçları ve bıçaklar. Ayrıca kemiklerin üzerinde de tanımlanabilir kesik izleri olabileceğine dair potansiyel kanıtlar var” dedi.

Kafatasının yanı sıra başka kemikler de ilk olarak Wayne County'de keşfedildi.

UI yetkilileri, yerel bir sakinin 2022 sonbaharında eyalet arkeologlarına, tanıdığı birinin bir dere yatağına gömülü son derece uzun bir kemiğe rastladığını bildirdiğini söyledi. Arkeologlar, daha sonraki keşifler sonucunda bu kemiğin bir mastodon uyluk kemiği olduğunu tespit etti.

Arkeologların 2023 sonbaharında bölgeye geri döndüğü ve dere yatağına gömülü kırık bir diş de buldukları belirtildi.

Bu ay, bölgede daha fazla kazı yaptılar ve aradıkları kafatasını buldular. Ayrıca, aynı hayvana ait olduğu düşünülen birkaç mastodon kemiği daha kazdılar.

Mastodon kafatası ve çıkarılan diğer kemiklerin, OSA ve UI Paleontoloji Deposu tarafından analiz edileceği ve korunacağı belirtildi.