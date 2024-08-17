Arkeologlar 'gizli imparatorluğu' ortaya çıkardı: 'Tarihçiler tarafından bilinmeyen...'

Yayınlanma: 17.08.2024 - 10:38

Güncelleme: 17.08.2024 - 10:38

Cádiz Üniversitesi'nden araştırmacılar 2023'te Guadalete bölgesinde keşif çalışmalarına başladığında, Roma etkisine dair yalnızca birkaç kalıntı bulmayı umuyordu.

Bunun yerine, bölgedeki Roma tarihi anlayışını yeniden şekillendirebilecek, birbiriyle bağlantılı karmaşık bir yerleşim ağını ortaya çıkaran 57 sit alanını gün yüzüne çıkardılar.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, İspanya'nın Arcos de la Frontera, Bornos Villamartin ve Puerto Serrano bölgelerine dağılan bu alanlar, başlangıçta Guadalete Nehri boyunca uzanan ticaret ve iletişim yollarıyla birbirine bağlanmış.

Uzmanlar, yerleşim yerlerinin çokluğu ve stratejik konumlarının, bölgenin Roma döneminde daha önce düşünülenden çok daha önemli olduğunu gösterdiğine inanıyor.

Profesör Macarena Lara liderliğindeki kazı, Roma İmparatorluğu'nun İspanya'nın güneyindeki varlığına dair yeni bilgiler sunan bu alanların ilk kez incelendiğini gösteriyor.

Bu yerlerin çoğu ilk olarak 1980'lerde ve 1990'larda tespit edilmiş ancak şimdiye kadar tam olarak araştırılmamıştı.

Bu iddialı projenin bir parçası olarak ekip, yeraltındaki yapıları tespit etmek için yer radarı da dahil en son teknolojiyi kullandı.

Bu gelişmiş yöntem, araştırmacıların Romalılar tarafından kullanılan ve çıplak gözle görülemeyen duvar yapılarını tespit etmelerini sağladı.

Bornos'taki El Cañuelo Roma villasında yoğun kazı çalışmalarına başlayan ekip, yerleşim alanlarını işyerlerinden ayıran duvarlar da dahil villayla ilgili önemli ayrıntıları ortaya çıkardı.

Arkeologlar bir raporda şunları söyledi:

"Amaç, Roma döneminde Cádiz Körfezi'yle Guadalete Nehri çukurundaki yerleşimler arasındaki etkileşimi anlamak ki bu şimdiye kadar neredeyse hiç bilinmeyen bir konu."

Bu etkileşimin, Romalıların bu iç bölgeyi Avrupa'daki daha geniş imparatorluklarına nasıl dahil ettiğini çıkarabileceğine inanıyorlar.

Guadalete Nehri'ndeki Roma yerleşiminin, Roma'nın İspanya'yı MÖ 264'te fethetmesine kadar uzandığına inanılıyor ancak araştırmacılar yeni keşfedilen yapıların kesin tarihlerini doğrulamak için hâlâ çalışıyor.

Profesör Lara, şu ana kadar ortaya çıkarılan verilerin devam eden araştırmaları için anlamlı bir temel oluşturduğunu belirtti.

Yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ana hedefimiz, Bornos ve Arcos de la Frontera rezervuarları çevresindeki Roma yerleşimi ve bölgedeki toprakların bütünsel bir vizyonunu elde etmemizi sağlayacak, belgelenmiş materyaller üzerinde analiz tekniklerinin yanı sıra bulunan bağlamların incelenmesiyle tamamlanacak, geleneksel olmayan teknikler ve araçlarla kazı ve yüzey araştırmaları yapmayı sürdürmek."