Starlink dünyanın her yerinden internet için çalışma yapıyor

ABD ve Avrupa'nın pek çok bölümünde yaklaşık 48 ülkede kullanıma açılan Starlink için, uydu hizmeti alan bazı abonelerine dünyanın neredeyse her yerinden internete bağlanmayı sağlayacak yeni bir hizmetin test edildiği ortaya çıktı.

Global Roaming Service yani Küresel Dolaşım Hizmeti, adı verilen yeni hizmet başlangıç olarak aylık 200 dolar olacakken, temel paket 600 dolar olacak. Starlink'in yeni hizmeti en yakın zaman içinde test edilmeye başlanacak ancak ilk etapta zayıf bağlantı sorunu yaşatabileceğini ancak zamanla bunu da çözüleceği aktarılıyor.

