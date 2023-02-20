One UI 5.1 Galaxy Note 20 kullanıcıları için yayınlandı
Üç yıl önce tanıtılan ve son Note modellerinden biri olacağı konuşulan Note 20 modeli için One UI 5.1 arayüzü tanıtıldı.
Samsung'un 2020 yılında tanıttığı ve pek çok kullanıcısı bulunan Note 20 serisi için One UI 5.1 arayüzü tanıtıldı. Telefon yıllar önce tanıtıldığında son Note modeli olacağının konuşulmasıyla dikkat çekmişti. Öte yandan Samsung Galaxy modellerine de yeni One UI 5.1 güncellemesini göndermişti.
BÜTÜN ÜLKELERE AYNI ANDA SUNULMADI
Samsung kısa bir süre önce S23 serisinin yanında Android 13 tabanlı OneUI 5.1 sürümünü de tanıtmıştı. Haliyle hangi telefonlara ilk olarak geleceği veya hangilerine gelmeyeceği merak edilmeye başlanmış ancak pek çok modele geleceği öğrenildikten sonra kullanıcılar derin bir oh çekmişti.
SamMobile tarafından aktarılan haberde bazı Galaxy Note 20 kullanıcıları One UI 5.1 güncellemesini almaya başladı. Hatta söylenene göre ilk etapta Arjantin'deki kullanıcılara sunulan sürüm, ilerleyen dönemde diğer ülkelere de gelecek.
Samsung'un OneUI 5.1 sürümünde yeni Widget'lara ek olarak daha yüksek kalitede fotoğraflar almayı sağlayan Expert RAW uygulaması için yeni bir mod getiriyor. Aynı zamanda arayüzün tasarımında da iyileştirmeler mevcut. Elbette güncellemede aynı zamanda 2023 güvenlik tedbirleri de var. Yaklaşık 2 GB boyutunda olan güncelleme şu modellerin tamamına gelmiş durumda:
Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20 5G
Samsung Galaxy S20 5G UW
Samsung Galaxy S20 FE
Samsung Galaxy S20 FE 5G
Samsung Galaxy S20 FE 2022
Samsung Galaxy S20+
Samsung Galaxy S20+ 5G
Samsung Galaxy S20 Ultra
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21 5G
Samsung Galaxy S21 FE 5G
Samsung Galaxy S21+ 5G
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22+
Samsung Galaxy S22 Ultra
Galaxy Z Fold4
Galaxy Z Flip4
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