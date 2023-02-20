One UI 5.1 Galaxy Note 20 kullanıcıları için yayınlandı

Üç yıl önce tanıtılan ve son Note modellerinden biri olacağı konuşulan Note 20 modeli için One UI 5.1 arayüzü tanıtıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 13:09
One UI 5.1 Galaxy Note 20 kullanıcıları için yayınlandı
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Samsung'un 2020 yılında tanıttığı ve pek çok kullanıcısı bulunan Note 20 serisi için One UI 5.1 arayüzü tanıtıldı. Telefon yıllar önce tanıtıldığında son Note modeli olacağının konuşulmasıyla dikkat çekmişti. Öte yandan Samsung Galaxy modellerine de yeni One UI 5.1 güncellemesini göndermişti.

BÜTÜN ÜLKELERE AYNI ANDA SUNULMADI

Samsung kısa bir süre önce S23 serisinin yanında Android 13 tabanlı OneUI 5.1 sürümünü de tanıtmıştı. Haliyle hangi telefonlara ilk olarak geleceği veya hangilerine gelmeyeceği merak edilmeye başlanmış ancak pek çok modele geleceği öğrenildikten sonra kullanıcılar derin bir oh çekmişti. 

SamMobile tarafından aktarılan haberde bazı Galaxy Note 20 kullanıcıları One UI 5.1 güncellemesini almaya başladı. Hatta söylenene göre ilk etapta Arjantin'deki kullanıcılara sunulan sürüm, ilerleyen dönemde diğer ülkelere de gelecek. 

Samsung'un OneUI 5.1 sürümünde yeni Widget'lara ek olarak daha yüksek kalitede fotoğraflar almayı sağlayan Expert RAW uygulaması için yeni bir mod getiriyor. Aynı zamanda arayüzün tasarımında da iyileştirmeler mevcut. Elbette güncellemede aynı zamanda 2023 güvenlik tedbirleri de var. Yaklaşık 2 GB boyutunda olan güncelleme şu modellerin tamamına gelmiş durumda: 

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20 5G UW

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20 FE 2022

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4 


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