Meksikalı ustadan jalapeno turşusu tarifi
Meksika mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan jalapeno turşusu, baharatlı lezzetiyle yemeklere mükemmel bir eşlikçi olur. Tacos’tan nachos’a, sandviçlerden salatalara kadar birçok yemekte kullanılabilen bu turşuyu evde yapmak da oldukça kolay. İşte Meksikalı bir ustadan jalapeno turşusu tarifi...
Bu tarif ile evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz jalapeno turşusu, Meksika mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olarak sofralarınıza lezzet katacak.
Malzemeler
- 10-12 adet taze jalapeno biberi
- 1 su bardağı beyaz sirke
- 1 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı tuz
- 2-3 diş sarımsak (ince dilimlenmiş)
- 1 çay kaşığı karabiber taneleri
- 1 çay kaşığı kişniş tohumu (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı kimyon tohumu (isteğe bağlı)
- 2 defne yaprağı
Hazırlık
Biberleri Hazırlayın: Jalapeno biberlerini iyice yıkayın ve dilimleyin. Biberlerin tohumlarını çıkarabilirsiniz ancak acı seviyorsanız tohumlarıyla birlikte de dilimleyebilirsiniz.
Turşu Suyunu Hazırlayın: Bir tencereye beyaz sirke, su, toz şeker ve tuzu ekleyin. Karışımı orta ateşte kaynatın ve şeker ile tuz tamamen eriyene kadar karıştırın.
Aromaları Ekleyin: Kaynayan turşu suyuna dilimlenmiş sarımsak, karabiber taneleri, kişniş tohumu, kimyon tohumu ve defne yapraklarını ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırarak birkaç dakika daha kaynatın.
Biberleri Ekleyin: Dilimlenmiş jalapeno biberlerini kaynayan turşu suyuna ekleyin ve biberlerin rengi hafifçe değişene kadar (yaklaşık 2-3 dakika) kaynatın.
Kavanoza Doldurun: Kaynayan karışımı ocaktan alın ve hafifçe soğumasını bekleyin. Ardından, jalapeno biberlerini ve turşu suyunu sterilize edilmiş cam kavanozlara doldurun. Biberlerin tamamen turşu suyuyla kaplanmış olmasına dikkat edin.
Soğutun ve Dinlendirin: Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatın ve oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırın ve en az 24 saat dinlendirin. Ancak, en iyi lezzet için 1 hafta bekletmeniz önerilir.
Servis Önerileri:
Jalapeno turşusunu tacos, nachos, sandviç ve burgerlerin üzerine ekleyerek kullanabilirsiniz.
Salatalara ve salsalara ekstra bir lezzet ve baharat katmak için de ideal bir seçenektir.
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