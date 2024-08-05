Meksikalı ustadan jalapeno turşusu tarifi

Yayınlanma: 05.08.2024 - 16:33

Güncelleme: 05.08.2024 - 16:33

Bu tarif ile evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz jalapeno turşusu, Meksika mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olarak sofralarınıza lezzet katacak.



Malzemeler

10-12 adet taze jalapeno biberi

1 su bardağı beyaz sirke

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tuz

2-3 diş sarımsak (ince dilimlenmiş)

1 çay kaşığı karabiber taneleri

1 çay kaşığı kişniş tohumu (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kimyon tohumu (isteğe bağlı)

2 defne yaprağı

Hazırlık

Biberleri Hazırlayın: Jalapeno biberlerini iyice yıkayın ve dilimleyin. Biberlerin tohumlarını çıkarabilirsiniz ancak acı seviyorsanız tohumlarıyla birlikte de dilimleyebilirsiniz.

Turşu Suyunu Hazırlayın: Bir tencereye beyaz sirke, su, toz şeker ve tuzu ekleyin. Karışımı orta ateşte kaynatın ve şeker ile tuz tamamen eriyene kadar karıştırın.

Aromaları Ekleyin: Kaynayan turşu suyuna dilimlenmiş sarımsak, karabiber taneleri, kişniş tohumu, kimyon tohumu ve defne yapraklarını ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırarak birkaç dakika daha kaynatın.

Biberleri Ekleyin: Dilimlenmiş jalapeno biberlerini kaynayan turşu suyuna ekleyin ve biberlerin rengi hafifçe değişene kadar (yaklaşık 2-3 dakika) kaynatın.

Kavanoza Doldurun: Kaynayan karışımı ocaktan alın ve hafifçe soğumasını bekleyin. Ardından, jalapeno biberlerini ve turşu suyunu sterilize edilmiş cam kavanozlara doldurun. Biberlerin tamamen turşu suyuyla kaplanmış olmasına dikkat edin.

Soğutun ve Dinlendirin: Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatın ve oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırın ve en az 24 saat dinlendirin. Ancak, en iyi lezzet için 1 hafta bekletmeniz önerilir.

Servis Önerileri:

Jalapeno turşusunu tacos, nachos, sandviç ve burgerlerin üzerine ekleyerek kullanabilirsiniz.

Salatalara ve salsalara ekstra bir lezzet ve baharat katmak için de ideal bir seçenektir.