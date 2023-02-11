Arnavutluk, bir günlük ulusal yas ilan edildi

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 14:46

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 14:48

KKTC, Bangladeş, Kosova ve Azerbaycan'ın ardından bir devlet daha ulusal yas ilan edecek.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenler için acı ve duanın bir işareti olarak 13 Şubat'ta ulusal yas ilan edileceğini söyledi.

Edi Rama, "Bu, bir süre önce benzer bir felaket Arnavutluk'u vurduğunda yanı başımızda olan dost Türkiye ile dayanışmanın bir işareti" dedi.

Rama, ülkesinde ulusal bayrağın yarıya indirilmesinin ve fırsat bulan herkesin bir mum yakmasının anlamlı olacağını söyledi.

Arnavutluk, Türkiye'ye 73 kişilik bir arama kurtarma ekibi gönderdi.