Türk Telekom'dan deprem bölgesinde bulunan müşterilerine ilişkin açıklama

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 14:21

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 14:39

Türk Telekom, deprem bölgesinde bulunan müşterilerine ilişkin açıklamayı sosyal medyadan paylaştı.

Twittter'dan yapılan açıklama şöyle:

"Deprem bölgesinde müşterilerimizin iletişiminin aksamaması adına ödeme yapılmaması durumunda iletişimde hiçbir kesinti yapılmayacak, gecikme faizi alınmayacak ve her türlü ödeme yapılandırma, ücretsiz hat dondurma, iptal talepleri karşılanacaktır."