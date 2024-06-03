Artçılar sürüyor: Japonya'da korkutan deprem

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 00:56
Artçılar sürüyor: Japonya'da korkutan deprem
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Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadası'nın kuzeydoğusu kıyısındaki Suzu kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerel saatle 06.31'de 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletlerde hissedildi.

Bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü kaydedildi.


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