Ashley St. Clair, Musk'ın gönderdiğini iddia ettiği mesajları ifşa etti

Yayınlanma: 23.02.2025 - 17:25

Güncelleme: 23.02.2025 - 17:31

ABD'li muhafazakâr yorumcu ve yazar Ashley St. Clair, geçen günlerde, Ünlü girişimci Elon Musk’ın 13. çocuğunu dünyaya getirdiğini iddia etmişti.

26 yaşındaki St. Clair, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada, “Beş ay önce dünyaya bir bebek getirdim. Elon Musk, çocuğumun babasıdır. Bu bilgiyi şimdiye kadar çocuğumun gizliliğini ve güvenliğini korumak için açıklamamıştım. Ancak son günlerde tabloid medyasının bu bilgiyi ifşa etmeye niyetli olduğu netleşti; bu durumun yaratacağı zararları umursamıyorlar" demişti.

DAVA DOSYASINA GİRDİ

St. Clair, bir röportajında Musk’ın bebeği sadece üç kez gördüğünü ve bakımına ya da yetiştirilmesine hiçbir şekilde dahil olmadığını öne sürmüştü.

Musk, çocuğun babası olduğunu henüz doğrulamadı, ancak St. Clair, bebeğin biyolojik babasının Musk olduğunda ısrarcı.

The Mirror'un haberine göre St. Clair en son, Musk'ın kendisine gönderdiğini iddia ettiği mesajlarla gündeme geldi.

Dava belgelerinde, St. Clair ile Musk arasında geçtiği öne sürülen bu mesajlar da yer aldı.

"SENİ TEKRAR HAMİLE BIRAKMAK İSTİYORUM"

Mesajlaşmalara göre St. Clair, doğum sonrası hastanede bebeğiyle çekilmiş bir fotoğrafı Musk’a göndermiş ve Musk ona "Her şey yolunda mı?" diye sormuş.

Ardından "Bu hafta sonu seni ve bebeği görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" diye eklemiş.

24 Kasım 2024'te Musk’ın, "Seni tekrar hamile bırakmak istiyorum" şeklinde bir mesaj attığı öne sürülüyor.

Onlarca ekran görüntüsü şeklinde kaydedilmiş mesajlarda bunlar dışında pek çok ifade yer alıyor...

2 Şubat 2025'te ise Musk’ın "Eh, bir ordu dolusu çocuk yapmamız gerekiyor" dediği iddia ediliyor...

MUSK VE ST. CLAIR NE ZAMAN BİRLİKTEYDİ?

Dava dilekçesinde St. Clair, Musk ile Mayıs 2023’te bir ilişkiye başladıklarını ve Ocak 2024’te cinsel birliktelik yaşadıklarını öne sürdü.

Bu dönem, çocuğun doğum tarihine göre hamile kalma sürecine denk geliyor.

St. Clair’in temsilcisi Brian Glickich, PEOPLE dergisine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ashley St. Clair, çocuğunun güvenliğini sağlamak adına babalık ve velayet davası açmıştır. Bay Musk ile bu adımı atmadan önce iş birliği yapmak için her türlü çabayı göstermiştir. Dava dilekçelerinde yer alan iddialar hakkında daha fazla yorum yapmayacağız."

Mirror US, Elon Musk’tan açıklama almak için kendisine ulaştığını duyurdu, ancak Musk henüz herhangi bir yorum yapmadı.

Şimdi gözler, Musk’ın bu iddialara nasıl yanıt vereceğinde ve genetik testin yapılıp yapılmayacağında.