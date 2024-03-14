Askere gitmemek için kendini aç bıraktı: Hapis cezası verildi

Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:17

Güncelleme: 14.03.2024 - 10:18

Gwangju bölge mahkemesi, kimliği açıklanmayan 22 yaşındaki adamın eylemlerinin, tüm sağlıklı erkeklerin orduda en az 18 ay hizmet etmesini gerektiren Askerlik Hizmeti Kanunu'nu ihlal ettiğine karar verdi.

Sanık Ocak 2021'de 54 kg ağırlığındaydı ancak zorunlu askerlik hizmetinden kaçınmak amacıyla kendini aç bırakarak kilosunu 49,7 kg'a düşürdü ve Şubat 2022'ye kadar 50,4 kg ağırlığını korudu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, mahkemeye adamın yiyecek ve su alımını kasten sınırlandırdığı, 2021 ve 2022 arasında kalori açığı oluşturduğu söylendi.

Güney Kore'de fiziksel bakımdan orduda görev yapmaya uygun olmayan erkekler savaş dışı alternatif hizmete tabi tutuluyor.

Ancak adam, savaş içeren bir askeri rolden kaçınmak amacıyla zayıf kalmak için kendini aç bıraktığı suçlamasını reddetti. Mahkemeye, üniversiteden atılması ve istediği üniversiteye girememesinden kaynaklanan stres nedeniyle bu dönemde kilo kaybettiğini söyledi.

Adamla ilgili daha fazla ayrıntıya ulaşılamadı.

Ancak mahkeme, kanıtların sanığın ordunun fiziksel gerekliliklerinden haberdar olduğunu gösterdiğini vurguladı. Tanık ifadeleri, sanığın savaş görevinden kaçınmak için sürekli olarak kilo verme niyetinden bahsettiğini ortaya koydu.

Ayrıca The Korea Times'a göre mahkeme, idrar testlerinin kasıtlı açlık ve susuzluk belirtileri gösterdiğini ve bunun da kilo kaybının kasıtlı olduğu fikrini güçlendirdiğini kaydetti.

Güney Kore Askerlik Kanunu'na göre, askerlik hizmetinden kaçmak için bu tür aldatıcı uygulamalarda bulunmak 5 yıla kadar hapis cezasına yol açabilir.