Askere gitmemek için kendini aç bıraktı: Hapis cezası verildi

Güney Kore'de mahkeme, zorunlu askerlik hizmetinden kaçmak için kendini kasten aç bırakan adama iki yıl ertelenmiş hapis cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:17
Askere gitmemek için kendini aç bıraktı: Hapis cezası verildi
Abone Ol google-news

Gwangju bölge mahkemesi, kimliği açıklanmayan 22 yaşındaki adamın eylemlerinin, tüm sağlıklı erkeklerin orduda en az 18 ay hizmet etmesini gerektiren Askerlik Hizmeti Kanunu'nu ihlal ettiğine karar verdi.

Sanık Ocak 2021'de 54 kg ağırlığındaydı ancak zorunlu askerlik hizmetinden kaçınmak amacıyla kendini aç bırakarak kilosunu 49,7 kg'a düşürdü ve Şubat 2022'ye kadar 50,4 kg ağırlığını korudu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, mahkemeye adamın yiyecek ve su alımını kasten sınırlandırdığı, 2021 ve 2022 arasında kalori açığı oluşturduğu söylendi.

Güney Kore'de fiziksel bakımdan orduda görev yapmaya uygun olmayan erkekler savaş dışı alternatif hizmete tabi tutuluyor.

Ancak adam, savaş içeren bir askeri rolden kaçınmak amacıyla zayıf kalmak için kendini aç bıraktığı suçlamasını reddetti. Mahkemeye, üniversiteden atılması ve istediği üniversiteye girememesinden kaynaklanan stres nedeniyle bu dönemde kilo kaybettiğini söyledi.

Adamla ilgili daha fazla ayrıntıya ulaşılamadı.

Ancak mahkeme, kanıtların sanığın ordunun fiziksel gerekliliklerinden haberdar olduğunu gösterdiğini vurguladı. Tanık ifadeleri, sanığın savaş görevinden kaçınmak için sürekli olarak kilo verme niyetinden bahsettiğini ortaya koydu.

Ayrıca The Korea Times'a göre mahkeme, idrar testlerinin kasıtlı açlık ve susuzluk belirtileri gösterdiğini ve bunun da kilo kaybının kasıtlı olduğu fikrini güçlendirdiğini kaydetti.

Güney Kore Askerlik Kanunu'na göre, askerlik hizmetinden kaçmak için bu tür aldatıcı uygulamalarda bulunmak 5 yıla kadar hapis cezasına yol açabilir.


güney kore haberleri Asker haberleri

İlgili Haberler

ABD ve Güney Kore'ye misilleme: Topçu tatbikatı gerçekleştirdi

ABD ve Güney Kore'ye misilleme: Topçu tatbikatı gerçekleştirdi
Güney Kore'den geldi, Kandıra'da çiftlik kurdu: 22 dönümlük arsada üretim yapıyor...

Güney Kore'den geldi, Kandıra'da çiftlik kurdu: 22 dönümlük arsada üretim yapıyor...
Güney Kore'deki iki çip üreticisi Kuzey Kore tarafından hacklendi

Güney Kore'deki iki çip üreticisi Kuzey Kore tarafından hacklendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cumhur'un adayı Altınok'tan 'malvarlığı' açıklaması: Hepsi Allah’ın, biz emanetçiyiz

Cumhur'un adayı Altınok'tan 'malvarlığı' açıklaması: Hepsi Allah’ın, biz emanetçiyiz
Çanakkale’de 18 Mart coşkusu: Okullar bir gün için tatil edilecek

Çanakkale’de 18 Mart coşkusu: Okullar bir gün için tatil edilecek
CHP'ye 'para sayma' soruşturması: İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi

CHP'ye 'para sayma' soruşturması: İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Tarih yazdılar… ’57. Alay’ için Tekirdağ’dan Çanakkale’ye yürüyorlar

Tarih yazdılar… ’57. Alay’ için Tekirdağ’dan Çanakkale’ye yürüyorlar
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan haritalı açıklama: 'Türkiye'nin varlığı...'

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan haritalı açıklama: 'Türkiye'nin varlığı...'
Kadınların erkeklerde nefret ettiği 5 özellik: İlişkilerde kaçınılması gereken tuzaklar!

Kadınların erkeklerde nefret ettiği 5 özellik: İlişkilerde kaçınılması gereken tuzaklar!
Kulisler hareketlendi: AKP'nin oylarında düşüş bekleniyor

Kulisler hareketlendi: AKP'nin oylarında düşüş bekleniyor
Murat Cemcir’den eski dostu Ahmet Kural hakkında çarpıcı açıklama!

Murat Cemcir’den eski dostu Ahmet Kural hakkında çarpıcı açıklama!