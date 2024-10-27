Eski Bolivya lideri Evo Morales'in aracı kurşunlandı

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, hareket halindeki aracına ateş açıldığını duyurdu.

Eski Bolivya lideri Evo Morales'in aracı kurşunlandı
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 27.10.2024 - 17:10

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkede yaşanan siyasi gerilimin ortasında aracına ateş açıldığını duyurdu.

Morales, Facebook'ta hareket halindeki bir arabanın içinde çekilmiş, kendisini ön yolcu koltuğunda otururken ve ön camda en az iki kurşun deliği olduğunu gösteren bir video yayınladı. 

Videoda, Morales'in yanındaki sürücü yaralanmış gibi görünse de aracı kullanmaya devam ediyordu.

 

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce hükümetiyle bir süredir gerginlik yaşayan eski Devlet Başkanı Morales, kendisine karşı "siyasi bir zulüm" uygulandığını savunuyor.

Günlerdir Morales destekçileri ile güvenlik güçleri arasında yaşanan yüksek gerilimli bir dönemde meydana gelen olay, ekonomik krizle karşı karşıya olan Bolivyalılar arasında daha fazla huzursuzluğa yol açma riski taşıyor.

Hükümet, Morales'i iki haftadır devam eden ve ülke çapında gıda ve yakıt tedarikini engelleyen yol kapatma eylemleriyle ülkeyi “istikrarsızlaştırmakla” suçladı.

Morales'in “demokratik düzeni kesintiye uğratmaya” çalıştığını ileri süren hükümet, Morales'in destekçileri olan bazı grupların silahlı olduğunu belirtti.

Daha önce iki kez ifade vermesi için çağrılan Morales, çeşitli mazeretler öne sürerek savcılığın çağrılarını yanıtsız bırakmıştı.

Ülke aynı zamanda azalan gaz üretimi, tükenen döviz rezervleri ve yükselen enflasyonla boğuşuyor, bu da iktidar partisi üzerinde baskı yaratıyor ve giderek daha karmaşık siyasi çekişmelere yol açıyor.


Etiketler: #bolivya #evo morales

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