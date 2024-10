Eski Bolivya lideri Evo Morales'in aracı kurşunlandı

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkede yaşanan siyasi gerilimin ortasında aracına ateş açıldığını duyurdu.

Morales, Facebook'ta hareket halindeki bir arabanın içinde çekilmiş, kendisini ön yolcu koltuğunda otururken ve ön camda en az iki kurşun deliği olduğunu gösteren bir video yayınladı.

Videoda, Morales'in yanındaki sürücü yaralanmış gibi görünse de aracı kullanmaya devam ediyordu.

?? BREAKING: Former Bolivian leftist President Evo Morales just survived an assassination attempt as tensions inside the country’s ruling MAS party violently escalate. 14 gunshots were fired, wounding Morales‘ driver. pic.twitter.com/3ytOsh84gm