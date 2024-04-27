Askeri mühimmat infilak etti, 20 asker hayatını kaybetti
Kamboçya'da askeri mühimmatın patlaması sonucu 20 asker yaşamını yitirdi.
Başbakan Hun Manet, Facebook sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin Kampong Speu bölgesindeki askeri üste mühimmatın infilak etmesi sonucu 20 askerin hayatını kaybettiğini ve yaralananların olduğunu bildirdi.
Askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Başbakan Hun Manet, hükümetin olayda ölen ve yaralananlar için tazminat ödeyeceğini açıkladı.
Öte yandan, patlamanın nedeni henüz belirtilmedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Savunma sanayi firmalarının ürünleri, Din dersinde!
- Akşener'den kurultayda 'veda' konuşması
- Metin Külünk'ten, Şimşek'e 'fotoğraflı' uyarı
- Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi!
- Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan KDV zammı
- Arda Güler ilk 11 çıktı ve golünü attı!
- Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni bulgu!
- Serdar Aziz'den flaş paylaşım!
- Nihat Kahveci'den Süper Lig iddiası
- 'Arda Güler gelecek sezon...'