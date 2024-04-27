Ermenistan'da Azerbaycan'a köy iadesi kararı protesto edildi

Ermenistan’da hükümetin 4 köyü Azerbaycan’a iade etme kararına öfkelenen bir Ermeni grubun Kirants köyü yakınlarındaki protestosunda, 2’si polis 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 16:49
Ermenistan'da Azerbaycan'a köy iadesi kararı protesto edildi
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Ermenistan’da hükümetin 4 köyü Azerbaycan’a iade etme kararına öfkelenen halk protestolarına devam ediyor.

Bir grup Ermeni, Azerbaycan’la sınırın belirlenmesi için devam eden çalışma alanına yakın Tavuş ilinin Kirants köyü yakınlarında sokaklara döküldü. Hükümeti protesto eden Ermeniler yolları kapattı.

Ermeni Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen protestolarda çıkan arbedede 2 polis memuru ve 3 sivilin yaralandığı kaydedildi. Olayda protestocuların çok sayıda araba lastiğini ateşe verdiği, bölgede patlama sesleri duyulduğu ve polise taş attığı bildirildi. Protestocuların kimliklerini tespit etmek için gerekli çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

SINIR BELİRLEME ÇALIŞMALARI

Ermenistan ve Azerbaycan sınır belirleme komisyonlarının 19 Nisan’da gerçekleştirdiği toplantının ardından, Ermenistan’ın 1990’larda işgal ettiği 4 köyün (Baganis Ayrim, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Gızılhacılı) kontrolünün Azerbaycan’a verileceği açıklanmıştı.


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