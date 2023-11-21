Askeri personel seçmelerinde izdiham: 37 ölü
Kongo Cumhuriyeti’nde bir stadyumda askeri personel seçmeleri sırasında çıkan izdihamda en az 37 kişi hayatını kaybetti.
Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazzaville'deki Michel d'Ornano Stadyumu'nda dün gece saatlerinde askeri personel seçmeleri sırasında izdiham çıktı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, izdihamda en az 37 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Hükümetten yapılan açıklamada olayla ilgili kriz masası kurulduğu belirtildi. Savcı Oko Ngakala, personel seçme uygulamasının neden gece yapıldığına ilişkin soruşturma başlatılacağını ifade etti.
Kongo’da ordu geçtiğimiz hafta 18-25 yaşları arasında yaklaşık bin 500 personel alımı yapacağını duyurmuş; adaylar, seçmeler için stadyuma çağrılmıştı.
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