Robbie Williams konserinde ölüm şoku
Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams konserindeki 70'li yaşlarındaki bir kadın düşerek hayatını kaybetti.
İngiliz şarkıcı Robert Peter "Robbie" Williams'ın, Avustralya'nın Sidney kentinde verdiği konsere, ölüm damgasını vurdu.
Geçtiğimiz hafta Sidney'de düzenlenen Robbie Williams konseri sırasında ağır yaralanan bir kadın hayatını kaybetti.
70'li yaşlarındaki kadın, konserin gerçekleştiği stadyumda altı sıra aşağı düştü ve kaldırıldığı hastanede komaya girdikten sonra öldü.
St Vincent's hastanesine kaldırılan kadının durumu kritikti ve burada komaya sokuldu.
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