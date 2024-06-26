Askerlere pusu kuruldu: 21 kişi hayatını kaybetti
Nijer’de Burkina Faso sınırı yakınında pusu kurulması sonucu 21 asker hayatını kaybetti.
Nijer’de cunta yönetimi tarafından yapılan açıklamada, dün Burkina Faso sınırı yakınında bir grup tarafından askerlere saldırı düzenlendiği belirtildi.
Olayda en az 21 askerin öldürüldüğü ifade edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
BÖLGEDE ŞİDDET OLAYLARI DEVAM EDİYOR
Nijer’de geçtiğimiz yıl 26 Temmuz’da askeri darbe gerçekleştirilmişti.
Nijer, Mali ve Burkina Faso gibi bölge ülkeleri aşırılık yanlısı silahlı gruplarla mücadele ediyor.
Bölgede yaşanan şiddet olaylarında binlerce kişi öldü, milyonlarca kişi ise yerinden edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet MHP'li kaynaklara ulaştı
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- AKP'li başkan isim isim açıklayarak istifa etti!
- 'Bu iftira iyi oldu'
- Şimşek ve Karatepe görüşmesi AKP'yi karıştırdı
- Dosya ağır ceza mahkemesine gönderilecek
- Muhabir 'Beren Saat' videosunun ayrıntılarını paylaştı!
- Yeni adresi belli oldu: İsmail Saymaz'dan açıklama geldi
- 'Liderimize karşı haddini aşmaya kalkanlar...'
- 'Normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor'