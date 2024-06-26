Askerlere pusu kuruldu: 21 kişi hayatını kaybetti

Nijer’de Burkina Faso sınırı yakınında pusu kurulması sonucu 21 asker hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 10:27
Askerlere pusu kuruldu: 21 kişi hayatını kaybetti
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Nijer’de cunta yönetimi tarafından yapılan açıklamada, dün Burkina Faso sınırı yakınında bir grup tarafından askerlere saldırı düzenlendiği belirtildi.

Olayda en az 21 askerin öldürüldüğü ifade edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

BÖLGEDE ŞİDDET OLAYLARI DEVAM EDİYOR

Nijer’de geçtiğimiz yıl 26 Temmuz’da askeri darbe gerçekleştirilmişti.

Nijer, Mali ve Burkina Faso gibi bölge ülkeleri aşırılık yanlısı silahlı gruplarla mücadele ediyor.

Bölgede yaşanan şiddet olaylarında binlerce kişi öldü, milyonlarca kişi ise yerinden edildi.


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