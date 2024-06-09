ABD, Nijer'den askeri birliklerini çekmeye başladı

Yayınlanma: 09.06.2024 - 14:31

Güncelleme: 09.06.2024 - 14:31

ABD, Nijer'de iktidardaki askeri cuntanın ABD'ye askeri uçuşlarını onaylaması için aylarca bekledikten sonra Nijer'den teçhizat ve asleri personel çekmeye başladı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, CNN'e yaptığı açıklamada ABD'nin önceliğinin Nijer'den hassas teçhizatları çıkarmak olduğunu söyledi.

ABD ordusu ve teçhizatının büyük bir kısmı Niamey'de 101. Üs olarak bilinen yerde bulunuyordu.

Geçtiğimiz ay ABD ve Nijer, Amerikan güçlerinin ülkeden çekilmesi için bir anlaşmaya varmış ve orduya Batı Afrika ülkesinden yaklaşık bin ABD personeli ve askeri teçhizatını çekmesi için dört ay süre tanımıştı.

Nijer Kara Kuvvetleri Komutanı Albay Mamane Sani Kiaw, yüzlerce asker ve tonlarca askeri teçhizatın ülkeyi terk ettiğini söyledi.

Kiaw, "ABD, Nijer'deki 946 askerini çekmeye başladı, 269 asker ise çoktan ülkeden ayrıldı" dedi.

Nijer Başbakanı Ali Mahaman Lamine Zeine ise "Amerikalılar, teröristler insanları öldürüp kasabaları yakarken, topraklarımızda hiçbir şey yapmadan kaldılar. Teröristlerin bize saldırmasına izin vermek için topraklarımıza gelmek dostluk işareti değildir" diye konuştu.

ABD askerlerinin çekilme anlaşmasına göre, son Amerikan askerinin en geç 15 Eylül 2024'te ülkeden ayrılması gerekiyor.