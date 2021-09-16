Associated Press paylaştı: ABD ne kadar Afgan mülteci alacak?
Associated Press (AP) haber ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve hangi eyalete ne kadar Afgan mülteci verileceğini belirten belgeyi kamuoyuyla paylaştı.
AP'nin söz konusu Dışişleri Bakanlığı belgesine dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi 15 Eylül Çarşamba itibarıyla eyaletlere kaç mülteci kabul etmeleri gerektiğini bildirmeye başladı.
ABD'ye getirilen yaklaşık 37 bin Afgan mültecinin paylaşımı ile ilgili olan belgede, ülkenin en büyük eyaletlerinden California'ya 5 bin 200 kişi ile en çok Afgan mülteci verilecek.
Alabama ve Mississippi eyaletleri 10 kişi ile en az mülteci eyaletler olurken, Hawaii, Güney Dakota, Batı Virginia, Wyoming eyaletleri ve başkent Washington DC'ye mülteci yerleştirilmesi öngörülmüyor.
Öte yandan California, Maryland (1348 mülteci), Teksas (4 bin 481) ve Virginia (1166) eyaletlerine diğerlerinden daha çok mülteci verilmesinin nedeninin, Afganların bu eyaletlerdeki akraba ya da tanıdıklarının yanına gitmek istemesi olduğu kaydedildi.
ABD'de Biden yönetimi bu ayın sonuna kadar 65 bin, Eylül 2022'nin sonuna kadar ise 95 bin Afgan mültecinin ABD'de yeniden yerleştirilmesi için Kongreden fon talep etmişti.
Video Haberler
- Bursa'da büyük tepki çeken görüntüler!
- Ağıralioğlu'ndan AKP'lileri kızdıracak sözler
- İBB Meclisi'nde 'counter strike' tartışması!
- Denizde ortaya çıktı! Paniğe neden oldu
- İstanbul'da korkunç kadın cinayeti!
- Davutoğlu'na çarpıcı 'Erdoğan' sorusu
- 'Pes' dedirten olay! Cansız mankeni kucaklayıp götürdü
- Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
- Hamza Dağ açıkladı: Bu da AKP'nin anketi
- Türkiye’de bir ilk: Öksürük sesinden anlaşılacak
En Çok Okunan Haberler
- Dolar için 23 Eylül uyarısı
- WhatsApp'ın yeni özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu
- AKP'nin gözdesi Kavakçı, lüks mekanda
- AKP'li başkan yurttaşı tekme tokat dövdü
- Türkiye’yi sarsacak satırlar!
- Erdoğan'a kötü haber!
- İkinci tura kalırsa kimi destekleyeceğini açıkladı
- Fenomen tostçu kazada yaşamını yitirdi
- A Haber Erdoğan'ı sabote mi ediyor?
- Bahçeli, AKP içindeki hamleyi ‘gördü’