Associated Press, Polonya topraklarına düşen füze hakkında hatalı haber yapan muhabirini kovdu

22 Kasım 2022 Salı, 23:54

Polonya’nın Ukrayna sınırında yer alan Przewodow köyüne 15 Kasım'da düşen füze ile ilgili haberi ile tüm dünyayı alarma geçiren uluslararası haber ajansı Associated Press (AP) muhabiri işten çıkarıldı.

ABD merkezli The Daily Beast haber sitesinde yer alan habere göre, AP’nin Polonya topraklarına düşen füze hakkında hatalı haber yazan muhabir James LaPorta'yı kovduğu bildirilerek, LaPorta’nın haberini “üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisi” şeklinde bilgileri tek bir kaynağa dayandırması ve füzenin “Rus füzesi” olduğunu yazması nedeniyle kovulduğu ifade edildi.

AP, söz konusu haberi daha sonra geri çekerek, füzenin Ukrayna tarafından Rus saldırısına karşı savunma amaçlı ateşlenmiş olabileceğini belirtti.

Haberde, LaPorta'nın kovulması hakkında ulaşılan bir AP sözcüsünün ise, “The Associated Press'in titiz editöryal standartları ve uygulamaları, AP'nin bağımsız bir haber kuruluşu olarak misyonu açısından kritik öneme sahiptir. Haberlerimizin doğru, adil ve gerçeklere dayalı olmasını sağlamak için, anonim kaynakların kullanımı da dahil olmak üzere bu standartlara uyuyor ve uyguluyoruz” cevabını verdiği kaydedildi.

Daily Beast'in eski çalışanı olan LaPorta’nın da konu hakkında yorum yapmaktan kaçındığı aktarıldı.

LaPorta'nın söz konusu haberini kimin düzenlediği veya hata nedeniyle herhangi bir disiplin cezası alıp almadığı bilinmiyor.

AP, DAHA ÖNCE DE HATALI HABER NEDENİYLE ÇALIŞANINI KOVMUŞTU

AP, Ekim 2013’te Virginia Valisi Terry McAuliffe'in hakkında hatalı haber yapan Bob Lewis adlı muhabir ile Lewis’in haberini düzenleyerek yayına veren 2 editörü işten çıkarmıştı. Söz konusu haber yayınlanmasının ardından 2 saat sonra geri çekilmişti.

FÜZELERİN UKRAYNA’YA AİT OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Batılı ülkeler, Polonya'nın güneydoğusundaki Przewodow köyüne düşen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan füzelerin Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği hava saldırılarına karşılık veren Ukrayna hava savunma sistemlerine ait olduğunu ve kazayla Polonya topraklarına düştüğünü ifade etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Polonya medyasında yayınlanan olay yeri fotoğrafları üzerinde inceleme yaptıklarını ve düşen füze parçalarının Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait S-300 hava savunma sistemlerine ait parçalar olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı.