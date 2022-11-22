Dünya Kupası'nda Meksika ile Polonya yenişemedi: Meksika 0-0 Polonya
Meksika ile Polonya Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynadıkları karşılaşmada 0-0 berabere kaldı.
2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk hafta maçında Meksika ile Polonya karşı karşıya geldi. Stadyum 974'te oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Robert Lewandowski, 58. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Guillermo Ochoa'yı geçemedi. Polonya'nın yıldızı, böylece kariyerinin ilk Dünya Kupası golü için büyük bir fırsatı kullanamamış oldu.
Bu sonucun ardından her iki takım da 1'er puana yükseldi. Grupta 3 puanla lider Suudi Arabistan olurken, Arjantin puansız son sırada yer aldı.
Polonya, bir sonraki maçında Suudi Arabistan ile karşılaşacak. Meksika ise Arjantin ile kritik bir maça çıkacak.
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