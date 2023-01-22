Astronot Edwin Buzz Aldrin kimdir? Edwin Buzz Aldrin kaç yaşında, kaç kez evlendi?

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 14:36

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 14:36

Ay'a ayak basan ikinci insan olarak tarihe geçen Edwin Buzz Aldrin, 93 yaşına girdiği doğum gününde evlendiğini duyurdu.

EDWIN BUZZ ALDRIN KİMDİR?

Edwin Buzz Aldrin , 20 Ocak 1930 yılında New Jersey'de dünyaya geldi. 1951'de ABD Askeri Akademisi West Point'ten mezun oldu. 1963'te Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı ve NASA tarafından uzayadamı kadrosuna seçildi. 11 Kasım 1966'da Gemini 12 uçuşuyla uzaya çıktı. 4 gün süren bu görev boyunca 3 kez uzay yürüyüşü yaptı.

20 Temmuz 1969'da Apollo 11 göreviyle Ay'a ayak bastı. 1971'de NASA'dan, 1972'de ABD ordusundan ayrılarak özel sektörde teknik danışman olarak çalıştı.

Ay'daki bir kratere ve 6470 numaralı gök taşına adı verilmiştir.

EDWIN BUZZ ALDRIN KİM İLE EVLENDİ?

Edwin Buzz Aldrin 4. evliliğini Dr. Anca Faur ile gerçekleştirdi. İlk evliliğini 1954 yılında Joan Archer ile gerçekleştirdi. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu oldu. Çift 1974 yılında boşandı. 1975-1978 yılları arasında Beverly Van Zile ile evli kaldı. Aldrin üçüncü evliliğini 1988 yılında Lois Driggs Cannon ile gerçekleştirdi. Çift 2012 yılında ayrıldı.