Apollo 7 astronotu Walter Cunningham kimdir?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 11:21

Hayattaki son Apollo 7 astronotu Walter Cunningham 90 yaşında öldü.

WALTER CUNNİNGHAM KİMDİR?

Walter Cunningham 16 Mart 1932 tarihinde ABD'de doğdu. 1950'de California'daki Venedik Lisesi'nden mezun oldu. California Üniversitesinden fizik alanında yüksek lisans derecesi aldı.1952'de uçuş eğitimine başladı. 1953'ten 1956'ya kadar ABD Deniz Piyadeleri'nde savaş pilotu olarak aktif görev yaptı. 1956'dan 1975'e kadarAmerika Birleşik Devletleri Deniz Piyade Kolordusu'nda görev yaptı, sonunda albay rütbesinde emekli oldu. Albay rütbesinde emekliye ayrılan Cunningham, 1971'deki emekliliğinin ardından konuşmacı ve radyo sunucusu olarak çalıştı. 1968'de Apollo 7 görevinde ay modülü pilotuydu. Neil Armstrong ve Elliot See'den sonra NASA'nın 3. Sivil astronotudur. "Bütün Amerikan çocukları" adlı kitabın da yazarıdır.

1968'de uzayda yanaşma ve buluşma yeteneğini test eden 11 günlük insanlı bir görev olan Apollo 7, canlı TV yayını yapan ilk NASA misyonu olmuştu.

Apollo 7, uzaydaki yayınlarıyla Emmy Ödülü kazanmıştı.

2008'de NASA , Apollo 7 görevi için Cunningham'a NASA Üstün Hizmet Madalyası verdi.

2018'de Cunningham, gelecek nesle Mars'a gitme konusunda ilham vermek amacıyla Back to Space organizasyonuna Astronot Danışmanı olarak katıldı.

WALTER CUNNİNGHAM'IN ÖZEL YAŞAMI

Lo Ella Irby ile evliliğinden 2 çocuğu vardır.

WALTER CUNNİNGHAM NEDEN ÖLDÜ?

BBC’nin haberine göre, Cunningham’ın ailesi, astronotun Houston'daki bir hastanede "dolu ve eksiksiz bir yaşamın ardından" doğal sebeplerden öldüğünü bildirdi.

NASA'dan yapılan açıklamada, Cunningham'ın ölümü doğrulandı ve onun "Ay'a iniş programının başarısında etkili olduğu" belirtildi.

NASA'nın paylaştığı Cunningham ailesinin açıklamasında, "Vatansever, kaşif, pilot, astronot, koca, erkek kardeş ve baba olan Cunningham'a derin şükranlarımızı ve yaşadığı hayattan duyduğumuz büyük gururu ifade etmek istiyoruz. Dünya gerçek bir kahramanı daha kaybetti ve onu çok özleyeceğiz." ifadelerine yer verildi.