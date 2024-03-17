Asya'nın en kalabalık ülkesi Hindistan seçime gidiyor

Yayınlanma: 17.03.2024 - 12:26

Güncelleme: 17.03.2024 - 12:26

Hindistan'ın seçim kurulu, ülkedeki parlamento seçimi sürecinin 19 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Yaklaşık 1 milyar seçmenin sandık başına gideceği seçimlerin yaklaşık 7 hafta süreceği belirtildi. Buna göre, Hindistan parlamentosunun alt kanadı 'Lok Sabha'daki 543 sandalye için yapılacak seçimler 1 Haziran'a kadar devam edecek. Seçimlerde 2 bin 400'ü aşkın siyasi partinin aday çıkarması bekleniyor.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi partisi Bharatiya Janata (BJP) da bu partilerin arasında yer alacak. Modi, seçimi kazanması halinde art arda üçüncü döneminde başbakanlık yapmış olacak. Nisan ayında başlayacak seçim süreci, aynı zamanda dünyanın en büyük seçimi olacak.

MODİ'NİN İTTİFAKI 400'Ü AŞKIN SANDALYE ÇIKARTMAYI HEDEFLİYOR

Resmi verilere göre, ülkede yaklaşık 970 milyon seçmen bulunuyor. Bu seçmenlerin ülke çapında kurulacak 1 milyonun üzerinde seçim merkezinde oy vermesi bekleniyor. Hindistan'ın seçim kurulu, seçimlerde, çoğunluğu öğretmenler ve kıdemsiz işçiler olmak üzere yaklaşık 15 milyon kamu çalışanını görevlendirecek. Seçim, yedi aşamada yapılacak. Sandıkların kapanmasının ardından oylar sayılacak. Sonuçların 4 Haziran'da açıklanması beklenirken, seçim süreci de 6 Haziran'da tamamlanmış olacak.

Halihazıra iktidarda olan Modi'nin BJP'sinin, yeniden tek başına iktidar olabilmek için 272 sandalye alması gerekiyor. Modi ise partisinin 370, BJP'nin de parçası olduğu Ulusal Demokratik İttifak'ın ise 400'ü aşkın milletvekili çıkarabileceğine inanıyor. Bu ise son 40 yıl içinde bir ittifakın çıkardığı en fazla sayıda milletvekiline işaret ediyor.

MODİ'NİN KARŞISINDA 28 PARTİDEN OLUŞAN 'INDIA' İTTİFAKI VAR

Ülkeyi 1947 yılında bağımsızlığını kazandığından bu yana uzun süre boyunca yönetmiş olan muhalefetteki Kongre partisi ise BJP ve ittifakına karşı 'Hindistan Ulusal Kalkınmacı Kapsayıcı İttifakı' (INDIA) isimli, 28 partiden oluşan bir ittifak kurdu.

Hindistan, seçimlerde elektronik oy verme makinelerini kullanıyor. İlk olarak 1982'de kullanılmaya başlanan makinelerden 5,5 milyonu bu seçimlerde kullanılacak. Seçmenler, oy vermek için tercih ettikleri aday ve parti sembolünün yanındaki düğmeye basacak.