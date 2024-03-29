Atanması eleştirilere yol açmıştı: Büyükelçiden istifa kararı

Güney Kore'nin Canberra Büyükelçisi Lee Jong-sup, hakkında soruşturma yürütülürken atanmasına ilişkin eleştirilerin ardından istifa etti.

AA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 14:30
Atanması eleştirilere yol açmıştı: Büyükelçiden istifa kararı
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Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hakkında hala soruşturma yürütülen Lee'nin istifasının Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından kabul edildiği bildirildi.

Canberra Büyükelçiliğine atandığı sırada soruşturma nedeniyle hakkında yurt dışına çıkma yasağı bulunan Lee'nin Avustralya'ya gitmesi, başta muhalefet cephesinde tepki toplamıştı.

Atamayı eleştiren taraflar, bunun "şüphelinin yurt dışına kaçmasına yardım" olduğunu savunarak, Devlet Başkanı Yoon'dan atamayı geri almasını ve Lee'nin soruşturma için ülkeye dönmesini talep etmişti.

Eleştirilerin ardından 21 Mart'ta ülkeye dönen Lee, savunma sektöründe işbirliğine ilişkin konferansa katılmak için geldiğini, bu süreçte soruşturma kapsamında da sorgulanmak istediğini açıklamıştı.

Lee hakkında, ülkede 2023'te etkili olan şiddetli yağışlardaki arama kurtarma operasyonunda hayatını kaybeden askerin ölümüyle bağlantısı olduğu iddialarına ilişkin soruşturma yürütülüyor.


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