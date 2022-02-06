Atina'da gündem Türk İHA'ları: Harekete geçecekler
Yunan basını, Atina'nın gündeminde Türk yapımı insansız hava araçları olduğunu belirterek, Ege ve Doğu Akdeniz'deki "ihlallere" karşı diplomatik çözümlerin yanı sıra operasyonel çözümler de aradığını bildirdi.
Yunanistan merkezli Ekathimerini, Türk insansız hava araçlarının Atina'nın güvenliklerine yönelik tehdit oluşturduğunu öne sürerek, Ege ve Doğu Akdeniz'deki "ihalallere" karşı diplomatik çözümlerin yanı sıra operasyonel çözümler de aradığını bildirdi.
Gazete, Atina'nın diplomatik cephede, Ankara'nın bölgedeki çeşitli aktörlerle anlaşmalar imzalayarak, İHA'ları koz olarak kullanmasını önlemenin yollarını aradığını belirtti.
Haberde söz konusu anlaşmaların en son örneği olarak Türkiye ve Ukrayna arasında Türk İHA'larına ilşkin yapılan anlaşmadan bahsedildi.
DIŞİŞLERİ ORDU İLE TOPLANTI YAPTI
Bu gelişmeler üzerine, 20 Aralık'ta Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda ordunun katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının içeriğinde bahsedilen haberde, Türkiye'nin İHA'ları kullanması sonucunda ciddi güvenlik sorunları teşkil edebileceği kaydedildi.
Ankara'nın aktif İHA filosunu ayrıntılı bir şekilde bahsedildiği haberde şunlar kaydedildi:
"Belirli koşullar altında 1,3 tona kadar füze ve bomba taşıyabilen Bayraktar TB2, Anka-S ve Bayraktar Akıncı'yı içeriyor. Toplam sayıları yaklaşık 200'ü buluyor ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli şubeleri ile jandarma ve polis özel kuvvetleri tarafından kullanılıyor."
Son yıllarda Yunan Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri subayları, ağırlıklı olarak Bayraktar TB2 ve Anka-S'nin hareketlerini kayıt altına aldığı ve haritalandırdığı belirtilen haberde, son olarak şu ifadeler kullanıldı:
"Belirtmek gerekirse, Şubat 2020'de Meriç sınırındaki göçmen krizi ve aynı yılın ağustos-kasım aylarında Yunan ve Türk filolarının Doğu Akdeniz'de uzayan konuşlanmaları sırasında, Türk silahlı kuvvetleri bilgi toplamak için İHA'ları yaygın olarak kullanmıştır."
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