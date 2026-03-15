Avrupa Birliği Konseyi, Rusya’ya yönelik yaptırımların süresini uzattı!

15.03.2026 09:20:00
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yı hedef alan kısıtlayıcı tedbirleri 6 ay daha uzattı.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürdürdüğü saldırılarla bağlantılı olduğu belirtilen yaklaşık 2 bin 600 kişi ve kuruluş, 15 Eylül 2026’ya kadar yaptırım listesinde yer almaya devam edecek.

Yaptırımların gözden geçirilmesi sürecinde Konsey, 2 kişi ile hayatını kaybeden 5 kişinin listeden çıkarılmasına da karar verdi.

AB'NİN RUSYA'YA YAPTIRIMLARI

AB, Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar uygulamaya, bu ülkenin 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı şekilde ilhak etmesinin ardından başlamıştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat 2022’de başlayan saldırısı üzerine ise yaptırımlar önemli ölçüde genişletilmişti.

AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarının süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

Yaptırımlar, seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması, fon veya ekonomik kaynak sağlanmasının engellenmesini içeriyor.

İlgili Haberler

ABD basını yazdı: Rusya, İran’a ABD hedeflerinin koordinatlarını veriyor
ABD basını yazdı: Rusya, İran’a ABD hedeflerinin koordinatlarını veriyor Washington Post'a göre Rusya’nın, Orta Doğu’da Amerikan güçlerini hedef alabilmesi için İran’a istihbarat ve hedef bilgisi sağladığı öne sürüldü. Üç ABD’li yetkili, Moskova’nın savaşın başlamasından bu yana İran’a ABD’ye ait savaş gemileri ve uçakların konumlarını ilettiğini iddia etti.
AP'den çok konuşulacak iddia: Rusya, İran'a ABD hedeflerine dair istihbarat mı verdi?
AP'den çok konuşulacak iddia: Rusya, İran'a ABD hedeflerine dair istihbarat mı verdi? Associated Press'in haberine göre ABD istihbaratına yakın 2 yetkili, Rusya’nın İran’a bölgede bulunan Amerikan savaş gemileri, uçakları ve askeri varlıklarıyla ilgili bazı bilgiler sağladığını öne sürdü. İşte o kritik iddianın ayrıntıları...
Rusya: ABD ile İsrail'in saldırganlığı Orta Doğu'nun istikrarsızlaşmasına yol açtı
Rusya: ABD ile İsrail'in saldırganlığı Orta Doğu'nun istikrarsızlaşmasına yol açtı Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığının Orta Doğu bölgesinin istikrarsızlaşmasına yol açtığını savunarak, "Gerginlik devam ederse, bunun geri dönüşü olmayan sonuçları olabilir." dedi.